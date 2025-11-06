Lille se vautre contre l’Étoile rouge de Belgrade

Étoile rouge 1-0 Lille

But : Arnautović (85e SP)

Dans la folie comme dans l’ennui, c’est le LOSC qui perd.

Quinze jours après un match dingue, mais perdu, contre le PAOK à la maison, Lille a subi un nouveau revers en Ligue Europa, cette fois dans l’ennui, contre l’Étoile rouge de Belgrade (1-0). Le Marakana, moins chaud que dans nos souvenirs d’enfance, a fêté l’unique but de la partie sur de la musique techno en fin de match. La faute à Berke Özer, coupable d’une sortie ratée dans la surface et qui n’a pas réussi à faire honneur à sa réputation en ne parvenant pas à stopper le penalty de Marko Arnautović (1-0, 85e). C’est la première victoire de l’équipe serbe dans cette C3.

Le portier turc s’est pourtant mis en confiance dès le départ en calmant Rade Krunić et Marko Arnautović, quand ce petit filou de Nemanja Radonjić a fait du Radonjić époque OM, sans coup d’éclat dans cette soirée (un tir puissant dans le petit filet, allez). Dans le domaine des pralines, Franklin Tebo Uchenna a bien failli être le roi en envoyant la sienne sur le poteau d’Özer (51e) pour un rare vrai bon gros frisson.

Le LOSC a été trop peu dangereux

Heureusement, il y avait aussi quelques intermittents du spectacle côté LOSC. L’enchaînement ballon emmené d’une aile de pigeon, petit piqué bien tenté de Hamza Igamane valait le coup d’œil en première période (17e), avant que le Marocain ne bute sur Matheus après avoir profité d’un joli numéro de Marius Broholm. Le numéro 14 lillois, titulaire pour la première fois depuis le mois d’août, obligera Nair Tiknizyan à prendre un Doliprane ce soir – et ce n’est pas à cause des températures de plus en plus basses.

Pour autant, Lille n’a pas marqué et Lille n’a pas gagné. Le double contact de Tiago Santos avant un tir enlevé de Nabil Bentaleb n’a servi à rien, et les coups de pied arrêtés de Calvin Verdonk ont souvent été mal joués. Les Nordistes auraient bien aimé que Vasilije Kostov, en position de hors-jeu, soit le seul à faire trembler les filets en Serbie, mais il y aura donc eu ce penalty et une double parade écœurante de Matheus devant l’entrant Olivier Giroud et pour repousser sur la barre la reprise d’Ayyoub Bouaddi.

Trop tard, les Dogues.

Étoile rouge (4-2-3-1) : Matheus – Seol, Tebo Uchenna, Veljković, Tiknizyan – Krunić, Elšnik – Radonjić (Katai, 90e), Händel (Kostov, 67e), Ivanić (Milson, 88e) – Arnautović (Duarte, 88e). Entraîneur : Rajko Mitić.

Lille (4-2-3-1) : Özer – Santos (Meunier, 67e), Mbemba, Mandi, Verdonk (Perraud, 86e) – Bouaddi, Bentaleb – Broholm, Mukau (Haraldsson, 82e), Correia (Fernandez-Pardo, 67e) – Igamane (Giroud, 67e). Entraîneur : Bruno Genesio.