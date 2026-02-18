Un ancien de l’OM puni pour le déplacement à Lille

C’est pas comme ça qu’on imagine la vie. L’Étoile rouge de Belgrade se déplacera à Lille sans un attaquant que l’on connaît bien en France. Nemanja Radonjić est sanctionné par son club pour un comportement jugé « non professionnel », une bonne nouvelle pour le LOSC qui ne s’inquiète pas avant son barrage aller de Ligue Europa.

Après les avertissements, la punition pour l’ancien Marseillais

« L’Étoile rouge a suspendu Nemanja Radonjić pour comportement non professionnel et irresponsable, a détaillé le club serbe dans un communiqué. Il ne fera pas partie de l’équipe première jusqu’à nouvel ordre. Le club a donné à plusieurs reprises au joueur l’occasion de prouver qu’il méritait sa place dans l’équipe, mais à chaque fois, son attitude envers ses obligations et son comportement en dehors du terrain ont rendu ces opportunités vaines, démontrant ainsi son manque de professionnalisme. »

Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti deo prvog tima do daljeg. Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom…

L’ancien Marseillais, revenu dans son pays d’origine, n’a pas vraiment réussi à s’imposer à Belgrade avec seulement trois petits buts. L’ailier, dont le contrat prend fin en juin 2027, est donc écarté jusqu’à ce que la direction change d’avis. Mais vigilance, la formation serbe reste sur une série de 9 matchs sans défaites toutes compétitions confondues.

Un petit retour à l’OM, sinon, au point où on en est…

