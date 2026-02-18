Affaire Prestianni-Vinícius : Benfica soutient son joueur

La riposte est arrivée. À la suite de l’annonce d’une enquête de l’UEFA pour déterminer les faits autour des présumées insultes racistes de Gianluca Prestianni contre Vinícius Júnior, tout le monde attendait la réponse de Benfica.

À travers un communiqué publié sur le site officiel, le club portugais met les choses au clair : « Le Sport Lisboa e Benfica réitère également son soutien et sa confiance totale dans la version présentée par le joueur Gianluca Prestianni, dont la conduite au service du club a toujours été guidée par le respect des adversaires, des institutions et des principes qui définissent l’identité du Benfica. Le club déplore la campagne de diffamation dont le joueur a été victime. »

Soutien total à Prestianni

Après avoir publié une vidéo qui ne prouve rien, si ce n’est que Prestianni cache bien sa bouche, le club lisboète tente de rappeler ses valeurs historiques : « Le Sport Lisboa e Benfica accueille dans un esprit de collaboration, de transparence, d’ouverture et de clarification les mesures annoncées aujourd’hui par l’UEFA à la suite du cas présumé de racisme survenu lors du match contre le Real Madrid. Le club réaffirme clairement et sans équivoque son engagement historique et intransigeant en faveur de la défense des valeurs d’égalité, de respect et d’inclusion, qui correspondent aux valeurs fondamentales de sa fondation et dont Eusébio est le plus grand symbole. »

Seul contre tous

