Le secrétaire général de la CAF occupe-t-il illégalement son poste ?

Nouveau drame à la CAF. Le président de la Fédération mauricienne de football, Samir Sobha, accuse Véron Mosengo‑Omba d’occuper « illégalement » le poste de secrétaire général de la CAF.

Comme l’a rapporté le Guardian ce mercredi, Sobha, qui est membre du comité exécutif de la CAF, ne reconnaît pas Mosengo‑Omba comme secrétaire général de la confédération africaine. Le Suisse‑Congolais était déjà dans la tourmente en décembre, accusé d’avoir ignoré une recommandation du comité de gouvernance.

Une prolongation périmée

La raison de cette position est l’âge du secrétaire général. Les statuts de la CAF prévoient que les employés de la confédération ne doivent pas avoir plus de 62 ans. Seule une prolongation de trois ans accordée par le président ou le secrétaire général est autorisée. Mosengo‑Omba a effectivement bénéficié d’une telle prolongation de la part du président Patrice Motsepe, mais celle-ci a déjà expiré en octobre 2025.

Sobha est convaincu de ne pas être seul dans son combat: « Pour le moment, la plupart des présidents de fédérations africaines sont d’accord pour dire que M. Mosengo a dépassé son mandat. »

Encore un qui s’accroche à son pouvoir.

