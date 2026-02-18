Prestianni ou Vinícius : Thierry Henry a choisi son camp

L’histoire continue de faire couler de l’encre. Pendant le barrage aller entre Benfica et le Real Madrid, et alors qu’il venait d’ouvrir le score, Vinícius Júnior aurait été insulté par le jeune Argentin Gianluca Prestianni. Des insultes à caractère raciste, selon l’ailier brésilien. Sur le plateau de la chaîne états-unienne CBS Sports, Thierry Henry a tenu à exprimer son soutien à Vinícius.

« Je comprends ce qu’il a vécu, et je vous assure que quand ça arrive, on ne sait plus quoi faire », a affirmé l’ancien international français. « J’ai été dans la même situation, et l’arbitre m’avait dit “Je ne peux rien faire”. Là, c’était la même chose. Il est allé voir l’arbitre, ils ont voulu faire quelque chose, mais comme ils ne savent pas ce qu’il s’est passé et ce qui a été dit, ils ne peuvent pas agir. » L’arbitre de la rencontre, François Letexier, avait activé le protocole antiracisme, suspendant le match pendant près de dix minutes. N’ayant pas lui-même entendu les propos, il ne pouvait pas aller au-delà de cette décision et d’un simple rappel à l’ordre. Une commission compétente de l’UEFA sera dans un second temps chargée de statuer.

Un Argentin dans le viseur

Thierry Henry s’en est ensuite pris à Gianluca Prestianni : « Maintenant, on va voir si c’est vraiment un homme ou pas. Dis-nous ce que tu as dit ! Tu as bien dit quelque chose, tu ne peux pas dire après coup à Mbappé “Je n’ai rien dit”. Comment ça, tu n’as rien dit ? Pourquoi couvres-tu ton nez alors ? Tu as un rhume ? » Une forme de lâcheté qui débecte le champion du monde 1998 : « À la fin, c’est [Vinícius] la victime. […] J’ai été dans cette situation, ils ne pourront pas le prouver, et [Prestianni] va juste nier, c’est une évidence. »

Et vous, vous en avez fait quoi de vos bracelets « Stand Up / Speak Up » ?

José Mourinho n’aura pas droit à son Bernabéu cette saison