- C1
- Barrages
- Monaco-PSG (2-3)
Désiré Doué réagit au choix de Luis Enrique de le mettre sur le banc
Même pas mal. Il avait les oreilles qui sifflent ces dernières semaines, encore plus après les mots d’Ousmane Dembélé à la suite de la défaite parisienne à Rennes vendredi, mais Désiré Doué a répondu comme un chef en Ligue des champions.
« Le coach fait ses choix »
Le numéro 14 a attendu la 26e minute pour sortir du banc et remplacer Dembouz, blessé, et a pu ensuite illuminer la rencontre et aider le PSG à se remettre dans le droit chemin avec une implication dans les trois buts parisiens, dont un doublé. « Le plus important, c’est de gagner ce genre de match, a-t-il réagi au micro de Canal+. J’essaie de jouer comme d’habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits. »
"J'ai pu aider l'équipe, c'est mon boulot" 🗣️ La réaction de Désiré Doué après avoir été élu homme du match lors de la victoire du PSG à Monaco ✅#ASMPSG | #UCL pic.twitter.com/6c6o8VYwrE— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026
Être remplaçant au coup d’envoi ? Ce n’est pas un problème, Doué l’accepte : « J’ai pu marquer, aider l’équipe, c’est mon boulot. Le coach fait ses choix, il pense mettre les meilleurs joueurs pour l’équipe. Ce soir, il a aligné ce onze, c’est très bien. Que ce soit défaite ou victoire, c’est toujours collectif. Aujourd’hui, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice, je suis content. »
La réponse du champion.Les notes de Monaco-PSG
CG