S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 4e tour
  • Burnley-Mansfield (1-2)

Quand un chien vient mordre les dirigeants de Mansfield Town en pleine interview

CMF
Quand un chien vient mordre les dirigeants de Mansfield Town en pleine interview

Plus divertissant qu’une conf de presse de Didier Deschamps. Tombeur de Burnley au 4e tour de FA Cup (2-1), Mansfield Town est en plein rêve. Alors que le pensionnaire de troisième division anglaise a appris ce mardi qu’il recevrait Arsenal en huitièmes de finale début mars, ses dirigeants ont été interviewés par Sky Sports. Et tout ne s’est pas passé comme prévu.

Respectivement CEO et président du club, Carolyn et John Radford évoquaient tranquillement ce tirage contre le leader de Premier League et leur fierté quant au parcours du club dans la compétition. C’est alors qu’un de leurs fils, visiblement grand fan des Gunners, a déboulé en arrière-plan, vêtu du maillot rouge d’Arsenal (si si, regardez bien à la dix-neuvième seconde !).

Mais les dirigeants n’étaient pas au bout de leurs surprises, puisque c’est ensuite leur chien Casper qui a tapé l’incruste, mordant la manche de Carolyn Radford alors que cette dernière essayait tant bien que mal d’exposer les retombées du parcours de Mansfield sur cette ville moyenne de la banlieue de Nottingham. « Il est calme, d’habitude ! », a assuré hilare son compagnon.

En espérant que les joueurs de Mansfield seront aussi mordants que Casper face à Arsenal.

Un joueur de League One réintègre son club après sept mois de prison

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.