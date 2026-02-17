Quand un chien vient mordre les dirigeants de Mansfield Town en pleine interview

Plus divertissant qu’une conf de presse de Didier Deschamps. Tombeur de Burnley au 4e tour de FA Cup (2-1), Mansfield Town est en plein rêve. Alors que le pensionnaire de troisième division anglaise a appris ce mardi qu’il recevrait Arsenal en huitièmes de finale début mars, ses dirigeants ont été interviewés par Sky Sports. Et tout ne s’est pas passé comme prévu.

Respectivement CEO et président du club, Carolyn et John Radford évoquaient tranquillement ce tirage contre le leader de Premier League et leur fierté quant au parcours du club dans la compétition. C’est alors qu’un de leurs fils, visiblement grand fan des Gunners, a déboulé en arrière-plan, vêtu du maillot rouge d’Arsenal (si si, regardez bien à la dix-neuvième seconde !).

One of the most chaotic Sky Sports interviews you are ever likely to see! 😆 Mansfield Town's CEO and chairman sat down to discuss their FA Cup draw with Arsenal but the conversation was derailed by their kids and pet dog Casper 🐕 pic.twitter.com/LinYlBE4pI — Sky Sports (@SkySports) February 17, 2026

Mais les dirigeants n’étaient pas au bout de leurs surprises, puisque c’est ensuite leur chien Casper qui a tapé l’incruste, mordant la manche de Carolyn Radford alors que cette dernière essayait tant bien que mal d’exposer les retombées du parcours de Mansfield sur cette ville moyenne de la banlieue de Nottingham. « Il est calme, d’habitude ! », a assuré hilare son compagnon.

En espérant que les joueurs de Mansfield seront aussi mordants que Casper face à Arsenal.

