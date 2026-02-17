S’abonner au mag
Deux joueurs de Monaco restent à l’infirmerie pour le match face au PSG

L’infirmerie s’invite dans les plans monégasques. L’AS Monaco a dévoilé ce mardi son groupe pour le barrage aller de Ligue des champions à domicile face au Paris Saint-Germain. Comme l’a annoncé le club, l’attaquant Ansu Fati et le défenseur Thilo Kehrer sont forfaits.

Selon le communiqué officiel, Fati souffre d’un coup à la cuisse, tandis que le vice-capitaine Kehrer, ancien joueur du PSG, est absent en raison d’une maladie dont la nature n’a pas été précisée.

Deux incertitudes finalement présentes

En revanche, une éclaircie vient adoucir la donne pour l’AS Monaco : Maghnes Akliouche et Lamine Camara figurent bien dans le groupe. Akliouche avait pourtant dû quitter ses coéquipiers sur blessure vendredi dernier face à Nantes, et son entraîneur Sébastien Pocognoli jugeait encore sa participation incertaine lundi, tout comme celle de Camara.

Ils n’ont plus qu’à suivre l’exemple de Rennes.

