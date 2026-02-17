Deux joueurs de Monaco restent à l’infirmerie pour le match face au PSG

L’infirmerie s’invite dans les plans monégasques. L’AS Monaco a dévoilé ce mardi son groupe pour le barrage aller de Ligue des champions à domicile face au Paris Saint-Germain. Comme l’a annoncé le club, l’attaquant Ansu Fati et le défenseur Thilo Kehrer sont forfaits.

Selon le communiqué officiel, Fati souffre d’un coup à la cuisse, tandis que le vice-capitaine Kehrer, ancien joueur du PSG, est absent en raison d’une maladie dont la nature n’a pas été précisée.

Le groupe pour la réception du 𝐏𝐒𝐆 ⚔️ ‣ #ASMPSG — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 17, 2026

Deux incertitudes finalement présentes

En revanche, une éclaircie vient adoucir la donne pour l’AS Monaco : Maghnes Akliouche et Lamine Camara figurent bien dans le groupe. Akliouche avait pourtant dû quitter ses coéquipiers sur blessure vendredi dernier face à Nantes, et son entraîneur Sébastien Pocognoli jugeait encore sa participation incertaine lundi, tout comme celle de Camara.

Ils n’ont plus qu’à suivre l’exemple de Rennes.

Monaco lance un appel à ses supporters pour confectionner un « tifo » original contre le PSG