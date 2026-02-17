Les Bleues avec une petite nouvelle et sans deux absentes

Excellente nouvelle pour les Bleues. Après avoir remporté la petite finale de la Ligue des nations contre la Suède (2-1 et 2-2) en décembre dernier, les Françaises se lancent dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Elles affronteront l’Irlande, la Pologne et les Pays-Bas. Premières échéances ce 3 mars à Dublin puis le 7 à Dijon. Nouvelle compétition, nouvelle joueuse, le sélectionneur Laurent Bonadei convoque pour la première fois la milieu du Paris Saint-Germain de 18 ans Anaïs Ebayilin.

La liste des 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 🇫🇷📋 Le sélectionneur a retenu 2️⃣6️⃣ joueuses pour le début des qualifications pour le Mondial 2027 face à l’Irlande et la Pologne 🇮🇪🇵🇱 🆕 Première convocation pour Anaïs Ebayilin et le retour d’@estellecascari1 🔙 pic.twitter.com/YIMlgOEA51 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) February 17, 2026

La native de Clichy a déjà joué 15 matchs avec le PSG cette saison et s’impose de plus en plus dans l’entrejeu parisien. « Elle avait connu une blessure avec son club en Australie, j’avais été impressionnée par ses prestations malgré son jeune âge. Elle est bien revenue de blessure, elle enchaîne les prestations. Elle a un profil intéressant, elle peut jouer au milieu et en défense centrale. C’est bien d’avoir des jeunes joueuses qui arrivent. Je pense qu’elle est prête », se justifie le sélectionneur.

Deux cadres absentes

La capitaine Griedge Mbock et Delphine Cascarino, blessées, ne seront pas du voyage. « Griedge s’est blessée contre OL Lyonnes, j’étais inquiet car elle était sortie en larmes. Elle est en reprise, elle va reprendre normalement une fois le rassemblement international terminé. Je souhaite qu’elle puisse reprendre en mars, a développé Bonadei. Ce n’est pas une blessure trop grave. Delphine a quitté San Diego pour rejoindre London City, elle a beaucoup travaillé pendant ses vacances. Avec le changement de contexte, de terrain, elle a connu une petite blessure à un mollet. Elle devrait pouvoir reprendre les entraînements courant mars. »

Pas de Delphine, on peut quand même compter sur sa sœur, Estelle.

