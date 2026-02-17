S’abonner au mag
  • International
  • France

Les Bleues avec une petite nouvelle et sans deux absentes

EA
Les Bleues avec une petite nouvelle et sans deux absentes

Excellente nouvelle pour les Bleues. Après avoir remporté la petite finale de la Ligue des nations contre la Suède (2-1 et 2-2) en décembre dernier, les Françaises se lancent dans les qualifications pour la Coupe du monde 2027 au Brésil.

Elles affronteront l’Irlande, la Pologne et les Pays-Bas. Premières échéances ce 3 mars à Dublin puis le 7 à Dijon. Nouvelle compétition, nouvelle joueuse, le sélectionneur Laurent Bonadei convoque pour la première fois la milieu du Paris Saint-Germain de 18 ans Anaïs Ebayilin.

La native de Clichy a déjà joué 15 matchs avec le PSG cette saison et s’impose de plus en plus dans l’entrejeu parisien. « Elle avait connu une blessure avec son club en Australie, j’avais été impressionnée par ses prestations malgré son jeune âge. Elle est bien revenue de blessure, elle enchaîne les prestations. Elle a un profil intéressant, elle peut jouer au milieu et en défense centrale. C’est bien d’avoir des jeunes joueuses qui arrivent. Je pense qu’elle est prête », se justifie le sélectionneur.

Deux cadres absentes

La capitaine Griedge Mbock et Delphine Cascarino, blessées, ne seront pas du voyage. « Griedge s’est blessée contre OL Lyonnes, j’étais inquiet car elle était sortie en larmes. Elle est en reprise, elle va reprendre normalement une fois le rassemblement international terminé. Je souhaite qu’elle puisse reprendre en mars, a développé Bonadei. Ce n’est pas une blessure trop grave. Delphine a quitté San Diego pour rejoindre London City, elle a beaucoup travaillé pendant ses vacances. Avec le changement de contexte, de terrain, elle a connu une petite blessure à un mollet. Elle devrait pouvoir reprendre les entraînements courant mars. »

Pas de Delphine, on peut quand même compter sur sa sœur, Estelle.

Un pilier de l’équipe de France file aux États-Unis

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.