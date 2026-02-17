Deulofeu : « J’espère un miracle pour rejouer au football »

Dans une interview accordée à la BBC, Gerard Deulofeu (31 ans) est revenu sur les trois dernières années de souffrance qu’il a vécues. Le 22 novembre 2022, alors joueur de l’Udinese, l’attaquant espagnol se blessait au genou contre Naples. Revenu sur le terrain un mois et demi plus tard contre la Sampdoria, Deulofeu s’écroulait au sol après seulement 15 minutes. Contre Naples, il avait en réalité été victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit, sans jamais l’avoir su : « Mes os sont vraiment dans un sale état… », soupire-t-il. Une folie médicale, qui a conduit à une infection et à la destruction quasi complète de son cartilage.

Son absence dure désormais depuis trois ans, soit 1 100 jours. Prolongé pendant deux ans par l’Udinese, son contrat a finalement été résilié en janvier 2025. Depuis, Gerard Deulofeu se bat comme il peut : « J’ai perdu une bonne part de mon plaisir personnel. C’est la chose la plus douloureuse que l’on puisse ressentir. Maintenant, j’attends juste un miracle pour pouvoir rejouer au football. Heureusement, pendant ces trois années où j’ai été éloigné de mon travail, de ma passion, j’ai pu constater à quel point il était agréable d’être simplement à la maison. Le simple fait d’être avec sa famille. » Deulofeu compte 354 matchs et 79 buts en professionnel, répartis entre le FC Barcelone, l’AC Milan, Séville, Everton ou la sélection espagnole.

« Ligament croisé, tu connais. » Oui, lui connaît très bien.

