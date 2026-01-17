S’abonner au mag
  • Serie A
  • J21
  • Udinese-Inter (0-1)

L'Inter prend un petit matelas d'avance en tête de la Serie A

UL
Udinese 0-1 Inter

But : Martínez (20e) pour l’Inter

Marrotta et Macron, même combat ? C’est en clignant de l’œil gauche (comme notre cher président) que Giuseppe Marotta, président interiste, a maté les siens prendre provisoirement six points d’avance en tête de Serie A. Les Milanais, en gestion, ont réglé l’Udinese d’Oumar Solet (1-0). Un joli travail de résistance de Lautaro Martínez, sous le soleil, aura suffi. L’Inter n’a pas perdu depuis le 23 novembre, en Italie.

Aucune frappe cadrée concédée

Au passage, l’Argentin a marqué son onzième pion de la saison en championnat. Après la pause, le Toro s’est créée la seule occasion de son équipe. Bien en place, l’Inter a ensuite géré avant sa semaine européenne (qui verra les Milanais affronter Arsenal, dans un sacré choc de Ligue des champions) en ne concédant qu’une seule frappe cadrée ce samedi. Fichue myxomatose.

UL

