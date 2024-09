L’Inter et Lautaro Martínez matent l’Udinese

Udinese 2-3 Inter

Buts : Kabasele (35e) et Lucca (83e) pour les Primi Bianconeri d’Italia // Frattesi (1e) et Martínez (45e+3 et 47e) pour les Nerazzurri

Le réveil du Toro.

En déplacement sur la pelouse de l’Udinese, l’Inter a repris sa marche en avant samedi en s’imposant 3-2 dans le Frioul. Bien trouvé par Matteo Darmian, Davide Frattesi a ouvert le score après seulement 40 secondes de jeu. Parfaitement lancés dans leurs matchs, les visiteurs ont été rejoints sur une belle tête de Christian Kabasele qui a prolongé un centre de Jordan Zemura. Muet depuis le début de saison, le capitaine interiste Lautaro Martínez a enfin retrouvé ses habits de buteur à quelques secondes de la pause, sur un centre de Federico Dimarco.

Et comme si cela ne lui suffisait pas d’avoir fait vibrer les filets juste avant la fin de la première période, l’Argentin a refait le coup dès les premiers instants du second acte, sur un bon service de Marcus Thuram. En fin de match, Lorenzo Lucca a réduit le score, mais ce n’était pas suffisant pour relancer le suspense. Défaits dans le derby la semaine dernière, les joueurs de Simone Inzaghi relèvent ainsi la tête et prennent la troisième place provisoire. Pour les coéquipiers de Florian Thauvin, c’est le deuxième revers consécutif en championnat et un petit retour sur terre pour les Zébrettes.

Du reste, la tête du championnat est toujours occupée par le Torino qui affronte la Lazio dimanche midi.

