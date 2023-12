L’Inter éteint Udinese et reprend la tête de Serie A

Inter 4-0 Udinese

Buts : Çalhanoğlu (37e SP), Dimarco (42e), Thuram (44e) et Martínez (84e) pour les Nerazzurri

Le chassé-croisé se poursuit.

24 heures après la victoire de la Juventus contre Naples, l’Inter a imité son rival en surclassant Udinese (4-0) et récupère le trône de Serie A. Largement dominateurs (dix-sept tirs à onze, 75% de possession), les Nerazzurri n’ont eu besoin que d’une mi-temps, voire même de sept minutes, pour plier une rencontre à sens unique. Après seulement dix minutes, Udi est déjà dans le rouge et sauvé par son poteau sur une tête de Lautaro Martínez. Federico Dimarco (13e) et Hakan Çalhanoğlu (25e) font également vibrer Giuseppe-Meazza, mais il faut attendre la fin du premier acte pour que la défense d’Udinese vrille. Retenu par le bras dans la surface, Martínez obtient un penalty grâce à l’intervention de la VAR. Çalhanoğlu ne se fait pas prier pour convertir et propulse l’Inter devant (1-0, 37e).

Un but libérateur pour les Intéristes qui enchaînent dans la foulée grâce à un puissant tir croisé du gauche de Dimarco (2-0, 42e) et un amour de ballon de Henrikh Mkhitaryan pour Marcus Thuram (3-0, 44e). Martínez passe tout proche de participer à la fête (45e+2), mais l’Inter a fait le boulot et gère tranquillement la seconde période malgré une légère alerte peu après l’heure de jeu : sur un tir de Sandi Lovrić relâché par Yann Sommer, Lorenzo Lucca pense réduire la marque, mais est rattrapé par la patrouille pour une position de hors-jeu (68e). Au contraire, Martínez lâche sa frustration en fin de match sur un but qu’il initie et conclut lui-même d’une mine de l’extérieur de la surface (4-0, 84e).

Une excellente préparation avant de jouer la première place de son groupe de C1 contre la Real Sociedad, mardi prochain.

Inter (3-5-2) : Sommer – Aurel Bisseck, Acerbi, Bastoni (Augusto, 56e) – Darmian, Barella, Çalhanoğlu (Asllani, 71e), Mkhitaryan (Sensi, 80e), Dimarco (Cuadrado, 71e) – Thuram (Arnautović, 56e), Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1) : Silvestri – Ferreira, Kabasele, Perez – Ebosele (Kristensen, 62e), Samardžić (Lovrić, 62e), Walace, Payero (Zarraga, 86e), Zemura (Ehizibue, 86e) – Pereyra – Lucca (Thauvin, 75e). Entraîneur : Gabriele Cioffi.

