Lacazette raconte que les Lyonnais écoutent davantage leur entraîneur

Les adultes ne disent pas que des bêtises.

« On profite du moment présent, forcément. » Lyon a écrasé le deuxième de Bundesliga en Ligue Europa, s’apprête à retrouver le PSG en Ligue 1 et a Rayan Cherki et Coco Tolisso au haut niveau, et son capitaine Alexandre Lacazette est donc logiquement aux anges.

Interrogé en conférence de presse, le Two-club man a abordé la jolie passe des Lyonnais, qui avaient pourtant démarré leur saison avec une victoire en cinq matchs : « Dans le jeu, on voit qu’on est mieux. On prend plus de plaisir sur le terrain. On peut aussi mieux faire. En équipe, on écoute beaucoup plus le coach. » Pierre Sage doit être content.

Même s’il n’a beau avoir marqué « que » huit buts en seize parties, le capitaine de l’OL dit prendre « beaucoup de plaisir » cette saison. « Que je sois efficace ou non, c’est la consigne numéro 1 du coach envers son avant-centre : mettre de l’intensité dans le pressing », a-t-il poursuivi.

Écouter Sage, quelle belle leçon du vendredi.

Pronostic PSG Lyon : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 1