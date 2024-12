Qualifs Mondial 2026 : les sept adversaires potentiels des Bleus

Le tirage le plus incompréhensible de l’histoire.

Organisé ce vendredi au cœur du siège de la FIFA à Zurich, le tirage au sort des éliminatoires européens pour la Coupe du monde 2026 a livré son verdict des mains de Robert Pirès et Fernando Llorente notamment, même si on n’y voit pas vraiment plus clair pour être tout à fait honnête.

Tirages cléments pour les Bleus

Tête de série en vertu de son parcours en Ligue des nations et membre du chapeau 1, la France aura deux options pour tenter de valider son ticket pour les États-Unis et ainsi participer à son huitième Mondial consécutif : soit via la poule D, avec l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan ; soit via la poule L avec la Tchéquie, le Monténégro, les Îles Féroé et Gibraltar. En clair, si la France bat la Croatie lors des quarts de finale de la Ligue des nations les 20 et 23 mars prochain, ce sera la poule D. Si les Bleus perdent la double confrontation, ce sera la poule L.

🚨 12 nations projected to qualify directly to the 2026 World Cup as the group winners: 🇩🇪 Germany 🇨🇭 Switzerland 🇩🇰 Denmark 🇫🇷 France 🇪🇸 Spain 🇵🇹 Portugal 🇳🇱 Netherlands 🇦🇹 Austria 🇮🇹 Italy 🇧🇪 Belgium 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 🇭🇷 Croatia pic.twitter.com/ybd4oCMEGW — Football Rankings (@FootRankings) December 13, 2024

À l’issue de ce tirage au sort, auquel ne participait pas Domenico Tedesco, 54 équipes européennes ont été réparties en 12 poules de 4 ou 5 équipes, et se disputeront ainsi les 16 billets européens qualificatifs pour la prochaine Coupe du monde, disputée du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis : si tous les premiers de groupe seront automatiquement qualifiés, les quatre tickets restants seront disputés via des barrages ou par le classement final de la prochaine Ligue des nations.

Le tirage au sort complet :

Poule A : Vainqueur Allemagne/Italie – Slovaquie – Irlande du Nord – Luxembourg Poule B : Suisse – Suède – Slovénie – Kosovo Poule C : Perdant Portugal/Danemark – Grèce – Écosse – Biélorussie Poule D : Vainqueur France/Croatie – Ukraine – Islande – Azerbaïdjan Poule E : Gagnant Espagne/Pays-Bas – Turquie – Géorgie – Bulgarie Poule F : Gagnant Portugal/Danemark – Hongrie – Irlande – Arménie Poule G : Perdant Espagne/Pays-Bas – Pologne – Finlande – Lituanie – Malte Poule H : Autriche – Roumanie – Bosnie Herzégovine – Chypre – Saint-Marin Poule I : Perdant Allemagne/Italie – Norvège – Israël – Estonie – Moldavie Poule J : Belgique – Pays de Galles – Macédoine du Nord – Kazakhstan – Liechtenstein Poule K : Angleterre – Serbie – Albanie – Lettonie – Andorre Poule L : Perdant France/Croatie – Tchéquie – Monténégro – Îles Féroé – Gibraltar

Bon a priori, les Bleus devraient bel et bien traverser l’Atlantique à l’été 2026.

