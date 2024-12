Saint-Étienne et Dall’Oglio, c’est terminé

Le revers de trop.

Au lendemain d’une frustrante défaite à Toulouse – la troisième de rang et déjà la dixième au total cette saison en Ligue 1 –, Saint-Étienne a tranché dans le vif : Olivier Dall’Oglio ne sera plus sur le banc des Verts. Dans un court communiqué, l’ASSE annonce avoir « déchargé » le technicien français de ses fonctions « à compter de ce jour ». Autre décision : c’est Laurent Huard, actuel directeur du centre de formation du club, qui assurera l’intérim jusqu’à nouvel ordre. Dall’Oglio aura donc passé tout juste un an sur le banc stéphanois, lui qui était arrivé en remplacement de Laurent Batlles le 12 décembre 2023, et qui était devenu l’artisan principal de la remontée verte dans l’élite.

ℹ️ Communiqué officiel L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Jusqu’à nouvel ordre, l’encadrement de l’équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de… pic.twitter.com/FEmY9wIUFp — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2024

En voilà un cadeau de Noël empoisonné.

Aboukhlal et Toulouse font la fête face à Saint-Étienne