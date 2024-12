Aboukhlal et Toulouse font la fête face à Saint-Étienne

Toulouse 2-1 Saint-Étienne

Buts : Babicka (55e) et Aboukhlal (87e) pour les Violets // Stassin (53e) pour les Verts.

Toulouse a passé les Verts, pas encore l’hiver.

Grâce à Zakaria Aboukhlal, buteur en fin de match, Toulouse s’est offert Saint-Étienne (2-1) en ouverture de la quinzième journée de Ligue 1. Le Téfécé passe huitième, et peut se targuer de faire un sans-faute contre les équipes non européennes de la saison. L’équipe de Carles Martínez Novell n’a en effet perdu que face à Monaco, PSG, Lille, Lyon, Brest (et Marseille). Pour le reste, les Violets sont souriants comme Charlie Cresswell, mais pas vraiment spectaculaires. Shavy Babicka a marqué de la tête sur leur premier tir cadré (1-1, 55e). De la tête aussi, sur un centre de Niklas Schmidt, Zakaria Aboukhlal a donné l’avantage au Téfécé à la limite du hors-jeu. Double buteur face à Montpellier (3-0) et buteur contre Reims (1-0), il a déjà offert au moins neuf points à son club. Avec ce but, son cinquième cette saison, il est le meilleur buteur des Toulousains. C’est dire leur absence de flamboyance. Ou leur force collective, car Aron Dønnum, croisant trop sa frappe, aurait pu ouvrir le score (51e).

Ça sent le sapin à Sainté

Que doit garder Saint-Étienne ? Le sapin à moitié plein, à savoir de la consistance dans le jeu, quelques belles sorties de balles, un but qui conclut une belle action collective d’au moins sept passes, le premier de Lucas Stassin, sa recrue la plus chère (0-1, 53e) ? Ou trop peu d’occasions, le but intervenant sur sa première frappe, et de la fébrilité ? Sûrement la deuxième option. Ce soir, les Verts ont conservé leur avance moins de deux minutes seulement. Ils ont été pris comme des bleus sur une contre-attaque létale en fin de match. C’est la caractéristique d’une équipe sans confiance. Tout l’inverse de Toulouse, qui aurait pu marquer un but gag si Guillaume Restes n’avait pas sauvé la mauvaise tête en retrait de Mark McKenzie (80e). Les Verts s’inclinent pour la troisième fois d’affilée. Ce vendredi soir, ils sont barragistes et menacés par Le Havre. Ils n’ont marqué qu’un point à l’extérieur cette saison.

🎙️ | Dennis Appiah ne cache pas sa frustration après cette nouvelle défaite à l’extérieur de l’ASSE. 😞💬 #TFCASSE pic.twitter.com/LS7YiZeNAl — DAZN France (@DAZN_FR) December 13, 2024

L’année termine mal.

Toulouse (3-4-3) : Restes – Sidibé, Cresswell, McKenzie – Dønnum (Kamanzi, 90e), Casseres, Sierro (cap.) (Schmidt, 77e), Suazo – Babicka (Gboho, 60e), King (Magri, 77e), Aboukhlal (Genreau, 90e). Entraîneur : Martínez Novell.

Saint-Étienne (3-5-2) : Larsonneur – Batubinsika, Abdelhamid, Pétrot – Appiah, Bouchouari, Ekwah (Tardieu, 89e), Mouton (Amougou, 64e), Cornud (Fomba, 89e) – Davitashvili (Aiki, 76e), Stassin (Sissoko, 76e). Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

