Sami Khedira : « Si Vinícius veut être comme Messi, Zidane ou Cristiano... »

Un Sami qui vous veut du bien.

Dans une interview accordée à Marca ce mardi, Sami Khedira, champion du monde 2014 et pilier discret de la Décima madrilène, s’est livré sur son passé à Madrid et son futur sur les bords de terrain. Quand on lui demande s’il se voit sur un banc à diriger une troupe, il est catégorique : il n’a pas l’âme d’un entraîneur. « Ne jamais dire jamais, mais je ne pense pas devenir entraîneur. J’aime ce métier et être sur le terrain, mais je me vois davantage dans un rôle de directeur sportif. » En mode Benatia.

Le magicien Özil et les conseils à Vinícius

Quand on lui demande quel joueur l’a marqué dans sa carrière, Khedira ne tourne pas autour du pot. Cristiano Ronaldo ? Un tueur de matchs, évidemment. Mais son vrai coup de cœur, c’est Mesut Özil. « Pour moi, le joueur le plus spécial était Mesut Özil, pose-t-il. Quand il est parti, tout le vestiaire s’est opposé à cette décision. Özil était un magicien, un génie absolu. » Khedira compare même son ancien complice de sélection à une légende absolue : « Özil jouait comme Zidane. Si vous comparez leurs vidéos, leurs contrôles et leur élégance sont similaires. »

Pour Khedira, Vinícius Junior a tout pour marquer l’histoire, mais il y a un « mais ». « Il peut changer un match à lui seul, mais il doit travailler sur son attitude. Cristiano était un peu comme ça jeune, mais il a vite changé. Si Vinícius veut être comme Messi, Zidane ou Cristiano, il devra être plus respectueux avec ses adversaires et les arbitres. » Un rappel à l’ordre bienveillant, mais ferme. « En matière de football, il est incroyable, et s’il fait ces ajustements, il gagnera plusieurs Ballons d’or. »

Impossible de ne pas évoquer le mythique 7-1 contre le Brésil. Pour Khedira, ce match est « un moment unique dans l’histoire ». Jouer une demi-finale de Coupe du monde sur le sol brésilien et infliger une telle humiliation, c’est une anomalie footballistique. « Cela ne se reproduira jamais. » On l’espère pour le Brésil.

