À l’Atlético, ils sont tous fans de Griezmann

À la retraite avec la sélection, Antoine Griezmann continue de faire les beaux jours de l’Atlético de Madrid. L’attaquant français a signé un doublé ce dimanche soir pour renverser le Séville FC (4-3), avec notamment le but de la victoire dans le temps additionnel. « Il y a des joueurs qui sont différents et Antoine fait partie de ceux-là, s’est ému Diego Simeone après la rencontre dans des propos rapportés par L’Équipe. Il est spécial. Il n’avait pourtant pas fait une bonne première période. On ne l’avait pas vu et il n’avait pas fait grand-chose à part sa frappe sur la barre. Mais il est monté en puissance et s’est senti de mieux en mieux pour retrouver son influence quand on l’a replacé dans le cœur du jeu. »

« Un privilège de jouer aux côtés de Griezmann »

Même son de cloche chez son coéquipier Samuel Lino, auteur d’un très joli but pour le 3-3 et décidément fan de son partenaire : « C’est un privilège de jouer aux côtés de Griezmann, mais ce que j’aime le plus chez lui, c’est sa personnalité. C’est quelqu’un de simple, avec un grand cœur. Sur le terrain, tout le monde connaît ses qualités, c’est un joueur spectaculaire. Pour tout ce qu’il représente, tout le talent qu’il a, tout ce qu’il a gagné, tout ce qu’il a fait dans sa carrière, ça reste quelqu’un d’humble, et pour moi, c’est ça le plus important chez lui. »

