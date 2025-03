La Turquie et la Grèce s'invitent en Ligue A, la Serbie sauve sa place

Il ne reste plus qu’un ticket.

On connait l’issue de trois des quatre barrages entre les Ligues A et B de Ligue des nations. Déjà victorieuse à l’aller, la Turquie a confirmé sa supériorité sur la Hongrie en l’emportant également loin de ses terres (0-2). Un succès construit en quelques minutes sur un penalty d’Hakan Çalhanoğlu, puis un but d’Arda Güler, bien trouvé au cœur de la surface. Un succès parachevé dans les derniers instants par Abdülkerim Bardakcı. Battue chez elle, la Grèce est allée renverser l’Écosse à Glasgow pour s’offrir la montée (0-3). Yiánnis Konstantelias, Konstantínos Karetsas d’une belle lucarne et Chrístos Tzolis dès le coup d’envoi de la seconde période sont les héros grecs. Enfin, la Serbie est parvenue à conserver sa place : trois jours après le nul ramené d’Autriche, les Serbes s’en sont remis à un improbable but de renard de Nemanja Maksimović pour prendre l’avantage, avant le break signé Dusan Vlahovic (2-0).

🇷🇸 - 🇦🇹 🤯 C'est peut-être le but gag de la semaine ! Le Serbe Nemanja Maksimovic est à l'affût pour profiter d'une grosse boulette de la défense autrichienne ! Suivez le multiplex sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/7viS6zePDE — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 23, 2025

Muriqi porte le Kosovo

À l’étage inférieur, le Kosovo a pris le temps de se faire (un peu) peur avant d’écarter l’Islande grâce à un triplé de Vedat Muriqi pour composter son billet pour la Ligue B (1-3). Finition de près, départ en profondeur au sein d’une défense bien trop laxiste ou but opportuniste après un corner mal repoussé : l’attaquant de Majorque s’est amusé. Enfin, dans le duel entre la Slovénie et la Slovaquie, il aura fallu attendre 185 minutes et une prolongation pour enfin voir un but, sur une tête gagnante d’Adam Gnezda Čerin. Un petit pion qui fait toute la différence en faveur des Slovènes, lesquels évolueront donc en Ligue B (1-0, ap).

Les tableaux sont désormais presque complets.

Hongrie 0-3 Turquie

Buts : Çalhanoğlu (37e SP), Güler (39e) et Bardakcı (90e)

Serbie 2-0 Autriche

Buts : Maksimović (56e) et Vlahovic (90e+1)

Expulsion : Trauner (68e) pour l’Autriche

Écosse 0-3 Grèce

Buts : Konstantelias (20e), Karetsas (42e) et Tzolis (46e)

Islande 1-3 Kosovo

Buts : Oskarsson (2e) pour l’Islande // Muriqi (35e et 45e+3 et 79e) pour le Kosovo

Expulsion : Gunnarsson (69e) pour l’Islande

Slovénie 1-0, ap Slovaquie

But : Gnezda Cerin (95e)