Scandale de paris en Turquie : 29 footballeurs ont été arrêtés par la justice

Le grand nettoyage commence.

Empêtrée dans une gigantesque affaire de paris illégaux, la justice turque a ordonné ce vendredi l’arrestation de 46 personnes, dont 29 joueurs. La plupart d’entre eux sont soupçonnés de paris frauduleux sur les matchs de leur propre équipe, de leur fait ou via une tierce personne.

Des arrestations sur et en dehors du terrain

Si la justice n’a pas précisé l’identité de la plupart de ces joueurs, elle a révélé que l’un d’entre eux est un joueur de Galatasaray : Metehan Baltaci, défenseur central qui a joué 10 matchs sous le maillot du Cimbom et triple champion de Turquie en titre.

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Hasan Surözü, Mustafa Temel Bozbağ, Bilal Arslan, Fazlı Çilingir,… pic.twitter.com/nkEIGxN0gd — TFF (@TFF_Org) October 27, 2025

Début novembre déjà, c’est plus de 1 000 joueurs qui avaient écopé de suspensions pour les mêmes raisons, ainsi que 150 arbitres. Six d’entre eux ont été incarcérés dans cette affaire, tout comme le président du club d’Eyüpspor. Et ce vendredi, c’est deux nouveaux présidents qui sont inculpés : lors de la saison 2023-2024, alors que leurs deux clubs s’affrontaient en troisième division, ils auraient « tenté d’influencer le résultat » de la rencontre.

Possible que le foot en Turquie doive se jouer à 8 à partir de ce week-end.

Empêtré dans un scandale, un club turc se retrouve avec dix-sept joueurs suspendus