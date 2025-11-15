La Turquie assurée d’aller en barrages, l’Autriche se rapproche du Mondial

Une statue pour Marko Arnautović.

Le capitaine autrichien est le grand bonhomme de ce samedi, auteur d’un doublé à Limassol, et certainement celui qui enverra l’Autriche aux États-Unis. L’attaquant de l’Étoile rouge de Belgrade a ouvert la marque sur penalty en première période, avant de tuer le suspense en seconde mi-temps du gauche sur une passe décisive un poil chanceuse de Kévin Danso. L’Autriche compte provisoirement cinq points d’avance sur la Bosnie, deuxième, qui affronte la Roumanie, troisième, un peu plus tard dans la soirée. En cas de nul ou de succès roumain, l’Autriche sera donc officiellement qualifiée pour le Mondial.

Le Pays de Galles, lui, n’a pas vraiment brillé au Liechtenstein, mais a assuré l’essentiel avec une courte victoire (0-1). L’unique pion de la partie est arrivé par l’intermédiaire de Jordan James, ancien rennais, d’un tap-in au second poteau. Tout est encore possible dans ce groupe J, où la Belgique devrait, sauf séisme, valider sa place au Mondial lors du dernier match face au Liechtenstein, qui n’a toujours pas pris le moindre point ni marqué le moindre but. La Macédoine du Nord et le Pays de Galles joueront un barrage avant l’heure, mardi soir. Le Pays de Galles doit gagner pour aller disputer les vrais barrages, tout autre résultat enverra la Macédoine du Nord le disputer.

Enfin, la Turquie a tenu son rang à domicile en venant à bout de la Bulgarie, toujours fanny, elle aussi, dans son groupe (2-0). Hakan Çalhanoğlu a ouvert la marque sur penalty, avant un but contre son camp d’Atanas Chernev en seconde période. Grâce à ce succès, la Turquie a officiellement validé sa place en barrages. Pour accéder directement au Mondial, elle devra battre l’Espagne… 7-0 au dernier match de groupe, qui se disputera en plus à Séville.

Autrement dit, les barrages, c’est déjà bien.

Chypre 0-2 Autriche

Buts : Arnautović (18e, SP et 55e) pour l’Autriche

Liechtenstein 0-1 Pays de Galles

But : James (61e) pour le Pays de Galles

Turquie 2-0 Bulgarie

Buts : Çalhanoğlu (18e, SP) et Chernev CSC (83e) pour la Turquie

