Une drôle de mésaventure dans le vestiaire turc après Espagne-Turquie

Qui a volé les joyaux de la couronne turque ?

Drôle de mésaventure pour la délégation turque ce mardi soir au stade de la Cartuja de Séville, peu après le match nul entre l’Espagne et la Turquie (2-2), qui a vu la Roja se qualifier pour la Coupe du monde 2026 tandis que les Ay-Yıldızlılar verront les barrages. Ce mercredi, au lendemain de la rencontre, Marca révèle qu’une enquête est en cours… à propos de bijoux dérobés dans le vestiaire turc !

Une montre d’une valeur d’environ 200 000 euros et deux bagues estimées à plus de 60 000 euros chacune ont mystérieusement disparu du vestiaire des hommes de Vincenzo Montella. Bien heureusement pour leurs proprios, les trois objets de valeur ont été retrouvés selon une source proche de l’enquête.

Ce qui n’était à la base rapporté que comme un simple oubli fait désormais l’objet d’une plainte pour vol, sans que le destinataire ni le ou les joueurs concernés ne soient mentionnés par nos confrères. La police locale a arrêté un suspect, mais n’est pour l’instant pas en mesure de confirmer l’identité des voleurs, dont on ne sait toujours pas s’il s’agit de personnes employées ce soir-là ou entrés dans l’enceinte sévillane par effraction.

Suffisait de fermer les vestiaires à clé, hein…

