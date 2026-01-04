- Ligue 1
OM-Nantes : pourquoi le but d’El-Arabi a été refusé
Oh, une polémique arbitrale !
Après un début de journée mouvementée, entre vendredi et samedi, la Ligue 1 va continuer de faire causer ce dimanche. Au Vélodrome, Youssef El-Arabi a pensé ouvrir le score pour Nantes contre l’OM dès la 8e minute de jeu, en profitant d’une mauvaise sortie de Geronimo Rulli. Sauf que…
Une position de hors-jeu d’El Arabi
Surprise : M. Bollengier a été appelé par la VAR et a consulté pendant plusieurs minutes l’écran posé au bord du terrain, faisant défiler les ralentis jusqu’à prendre la décision… d’annuler le but nantais.
L'improbable situation qui va encore beaucoup faire parler... 😱#OMFCN pic.twitter.com/IAxyk9bKDB— L1+ (@ligue1plus) January 4, 2026
La raison ? Une position de hors-jeu de l’attaquant vétéran sur la remise de Kelvin Amian de la tête. L’arbitre semble avoir considéré qu’il gênait CJ Egan-Riley, avec lequel il s’est retrouvé à la lutte à la conclusion de l’action, ou bien qu’il profitait de sa position pour finir, la claquette de Rulli ne le remettant pas en jeu.
La suite ? C’est un carton rouge pour l’OM et un but nantais, cette fois valable. En attendant la suite.Revivez Marseille-Nantes (0-2)
CG