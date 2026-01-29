Qui sont les gardiens buteurs en Ligue des champions avant Anatoliy Trubin ?

S’abonner au mag
Des buteurs à temps partiel. Grâce à son but inscrit à la huitième minute du temps additionnel, le gardien de Benfica Anatoliy Trubin a offert à son équipe la qualification pour les barrages de la Ligue des champions à la toute dernière seconde. Mais quels sont les quatre autres gardiens qui sont déjà parvenus à marquer dans cette compétition ?

Le roi Butt

En septembre 2023, déjà, le portier de la Lazio Ivan Provedel avait lui aussi marqué de la tête pour égaliser à 1-1 face à l’Atlético de Madrid. Le dernier but d’un gardien en Ligue des champions avant celui-ci remontait en revanche bien plus loin : en 2010, le Nigérian Vincent Enyeama, alors sous contrat avec le Hapoël Tel-Aviv, avait marqué sur penalty contre… l’Olympique Lyonnais pour réduire l’écart du score.

Un an plus tôt, en septembre 2009, le gardien turc Sinan Bolat avait marqué de la tête pour le Standard de Liège contre l’AZ Alkmaar. Le dernier gardien figurant sur la liste des buteurs de la Ligue des champions est Hans-Jörg Butt. L’Allemand est le seul portier de l’histoire de la compétition à avoir marqué à plusieurs reprises, inscrivant ses trois buts sur penaltys (2000, 2002 et 2009).

Ali Ahamada aurait aussi pu le faire, on n’en doute pas.

