Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Perros Louannec vs Lesnevien RC

Corner pour Lesnevien, le gardien adverse la boxe du poing mais pas assez loin… Le 9 contrôle la balle, la garde en l’air puis la reprend du cou-de-pied. Le ballon part à pleine vitesse vers le but, passe au-dessus du gardien et se permet même de toucher la barre transversale avant de rentrer. Puisque ce n’était pas encore assez beau… L’insolence.

2/ SC Mouthiers vs Vindelle ASFC

Sur un long, très long dégagement, l’ailier gauche de Vindelle sort un contrôle parfait, enchaîne avec un petit pont. Comme si ce n’était pas assez humiliant, il fait mine de rentrer dans l’axe, puis change de direction pour se mettre sur son pied gauche. Le défenseur adverse ne sait plus où donner de la tête. À peine le temps de réaliser ce qui lui arrive que la balle est au fond. Après son enchaînement, l’ailier envoie un centre à ras du sol pour son coéquipier qui n’a plus qu’à la pousser. Joga Bonitoooo !

3/ SCS FC vs Bayonne

Ne parlez plus jamais de Roberto Carlos. Sur coup franc, le joueur de Bayonne envoie un pétard dans la lucarne gauche. Pourtant bien placé, le gardien adverse ne sait pas quoi faire. Ça va trop vite. Heureusement qu’il y a des filets, sinon le gamin à la doudoune orange finissait à l’hôpital à cause de cette frappe de malade.

4/ US Janze vs FC Canton du Sel

La vidéo fait mal à la tête. C’est sûr, ce n’est pas Paul Thomas Anderson derrière la caméra. Mais on n’en voudra pas au cadreur parce qu’il a immortalisé un but exceptionnel. Le joueur de l’US Janze part en profondeur, met son opposant dans les fleurs, se place sur son pied gauche et envoie une frappe enroulée de toute beauté. Si Robben avait été dans les tribunes, il aurait pris des notes.

5/ Montmirail Melleray vs US Breilloise

« Il est ridicule ! Il n’est pas sorti de sa sieste ! » Tout part d’un cafouillage au milieu de terrain qui donne envie de détourner les yeux pour regarder ce beau paysage marnais. On sort de cet enfer pour les yeux grâce à une passe en profondeur d’un joueur de l’US Breilloise. Le défenseur de Montmirail la récupère et pense qu’en la donnant à son gardien, le danger est évité. « I am the danger », le gardien se troue complètement et la balle lui passe sous le pied. Les rebonds n’ont pas aidé… Le 9 adverse se fout de la poire du malheureux portier et s’en prend une. Il finit couché sur ce terrain plein de bosses… Mérité ?

