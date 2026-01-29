S’abonner au mag
  • C1
  • J8
  • Bruges-Marseille (3-0)

Pourquoi l’OM ne rentre pas à Marseille après la débâcle à Bruges

CM
Pourquoi l’OM ne rentre pas à Marseille après la débâcle à Bruges

Ils ne reverront pas la Bonne Mère tout de suite. Après la débâcle à Bruges, l’OM enchaînera deux déplacements en région parisienne en championnat, avec une escale à la maison en Coupe de France entre les deux. Le premier arrive dès samedi contre le Paris FC, au stade Jean-Bouin. De quoi s’éviter un aller-retour Nord Sud encombrant et surtout s’offrir une parenthèse de calme dans les Yvelines.

Un séjour à Clairefontaine était déjà programmé

De jeudi à samedi, la direction a décidé que Leonardo Balerdi et ses coéquipiers poseront leurs valises à Clairefontaine, le fief des Bleus, qui servira de cadre aux entraînements mais aussi à la conférence de presse d’avant-match, prévue vendredi en visio. Une décision prise avant la soirée cauchemardesque de mercredi.

À Bruges, tout le groupe avait fait le déplacement, y compris les joueurs qui n’ont pas joué mercredi soir, comme Ethan Nwaneri, Quinten Timber et Benjamin Pavard, suspendu. Un choix réfléchi par le club afin de permettre à tout le groupe de se retrouver, de renforcer la cohésion et de solidifier les liens.

Le retour à Marseille devrait se faire après la rencontre face au Paris FC, pour préparer la réception de Rennes au Vélodrome en huitièmes de finale de Coupe de France, une compétition devenue prioritaire pour le club, toujours en quête d’un trophée depuis 2012. Puis, il y aura un nouveau crochet par la capitale pour défier le PSG, le dimanche suivant, en Ligue 1.

Balerdi in Paris.

De Zerbi, le grand perdant

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5j
103
61

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!