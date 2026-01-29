Pourquoi l’OM ne rentre pas à Marseille après la débâcle à Bruges

Ils ne reverront pas la Bonne Mère tout de suite. Après la débâcle à Bruges, l’OM enchaînera deux déplacements en région parisienne en championnat, avec une escale à la maison en Coupe de France entre les deux. Le premier arrive dès samedi contre le Paris FC, au stade Jean-Bouin. De quoi s’éviter un aller-retour Nord Sud encombrant et surtout s’offrir une parenthèse de calme dans les Yvelines.

Un séjour à Clairefontaine était déjà programmé

De jeudi à samedi, la direction a décidé que Leonardo Balerdi et ses coéquipiers poseront leurs valises à Clairefontaine, le fief des Bleus, qui servira de cadre aux entraînements mais aussi à la conférence de presse d’avant-match, prévue vendredi en visio. Une décision prise avant la soirée cauchemardesque de mercredi.

À Bruges, tout le groupe avait fait le déplacement, y compris les joueurs qui n’ont pas joué mercredi soir, comme Ethan Nwaneri, Quinten Timber et Benjamin Pavard, suspendu. Un choix réfléchi par le club afin de permettre à tout le groupe de se retrouver, de renforcer la cohésion et de solidifier les liens.

Le retour à Marseille devrait se faire après la rencontre face au Paris FC, pour préparer la réception de Rennes au Vélodrome en huitièmes de finale de Coupe de France, une compétition devenue prioritaire pour le club, toujours en quête d’un trophée depuis 2012. Puis, il y aura un nouveau crochet par la capitale pour défier le PSG, le dimanche suivant, en Ligue 1.

Balerdi in Paris.

De Zerbi, le grand perdant