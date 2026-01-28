Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l’OM

Marseille s’est fait balayer sur la pelouse de Bruges pour son tout dernier match de ligue (3-0). Mais ce sera aussi son dernier match de Ligue des champions cette saison. En ballottage plutôt favorable au coup d’envoi, les Phocéens ont subi les événements mais terminent 25es à cause d’un but au bout de la nuit... du gardien de Benfica. Oui oui.

Club Bruges 3-0 Marseille

Buts : Diakhon (4e), Vermant (11e) et Stanković (79e) pour Bruges

On pourra refaire le film dans tous les sens, revoir toutes les images de ces huit journées de Ligue des champions : tout sera source de regrets pour l’Olympique de Marseille. Ainsi, que ce soit le but de Samardžić quand tout le monde s’était arrêté de jouer pour offrir la victoire à l’Atalanta à la 4e journée, ou l’absence de crocodile sur le coup franc de Szoboszlai à la 7e, tout a fini par se payer. Car ce mercredi soir, au bout d’un multiplex à déboussoler les étoiles, c’est l’OM qui termine à la place du con : 19e au coup d’envoi avec 9 points et donc virtuellement barragiste, il échoue à la 25e à la suite de sa large défaite à Bruges… mais aussi d’un but à l’autre bout de l’Europe, inscrit par le gardien Anatoliï Trubin, monté sur un dernier coup franc pour plier le Real Madrid (4-2) et permettre à Benfica de dépasser les Phocéens à la différence de buts. Tout simplement incroyable.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Cueillis froid

Classés 27es avant cette ultime journée de ligue, les Belges n’avaient eux d’autres choix que d’attaquer pied au plancher. Il n’aura pas fallu leur dire deux fois, une fois. Après seulement 4 minutes de jeu, Aleksandar Stanković (fils de Dejan) fend le brouillard d’une accélération, cherche son capitaine Hans Vanaken, qui laisse filer jusqu’à Mamadou Diakhon. L’international français U20 se rappelle au bon souvenir de l’OM – lui qui avait déjà été buteur (et passeur décisif) en mars 2025 avec le Stade de Reims au cœur d’une déculottée phocéenne (1-3) – et pousse Gerónimo Rulli à une réception de volley qui termine au fond de ses propres filets (1-0, 4e). [21h04 : Marseille est hors des 24.]

Le stade Jan-Breydel peut rugir de plaisir, surtout que ses chouchous ne lâchent pas la bride : Stanković, encore lui, pousse jusqu’à la ligne pour servir un centre parfait à son avant-centre Romeo Vermant, oublié par Leo Balerdi. Sa volée touche le poteau et coule l’OM (2-0, 11e). Sonnés [mais paradoxalement repassés 24es], les Marseillais ont besoin de longues minutes pour comprendre ce qui leur arrive. Plus que jamais dépendants des résultats sur les autres pelouses [21h27 : l’OM glisse à la 25e après le but de Bilbao], ils s’en remettent au seul Mason Greenwood. Sur coup franc ou en attaque (trop) placée, il n’y a que le feu follet anglais qui semble avoir les moyens de répondre, mais sa demi-douzaine de frappes n’aboutit à rien. [21h41 : l’OM est 26e à cause du but de Naples.]

Un problème de fond et de Forbs

Roberto De Zerbi n’a peut-être pas le passeport français, mais c’est à lui de secouer ses troupes s’il veut valider le visa pour les barrages. Alors Igor Paixão est envoyé au front dès la reprise, Pierre-Emerick Aubameyang lui emboîte le pas quelques minutes plus tard. [22h11 : l’OM est 25e après le but du Bayern.] Si Diakhon rate le but du K.-O. de manière assez incompréhensible, après un beau rush de Carlos Forbs, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg et les deux entrants tombent tour à tour sur un solide Simon Mignolet. [Entre 21h14 et 21h17, l’OM passe successivement 26e après le but de Bodø/Glimt, 25e après l’égalisation de Chelsea et 24e grâce à l’égalisation de Trincão pour le Sporting.]

Le contenu est moins gênant, l’ambiance de combat de boue sied à Facundo Medina [21h25 : l’OM est 23e après l’égalisation de l’Ajax], mais Chrístos Tzolis est proche de doucher tout ça au bout d’un une-deux élastique avec Forbs. [22h31 : l’OM est 24e après l’égalisation du PSV.] Mais l’ailier portugais ne s’arrête pas là : s’il perd son premier face-à-face avec Rulli, il peut servir Stanković pour plier le sort du match (3-0, 79e). Bruges tient sa qualif. [22h34 : l’OM est 25e après le but de l’Olympiakos.] Nadir et Aubame n’y pourront rien, Marseille n’a plus qu’à prier pour que le classement se fige. [22h38 : l’OM est 24e après le but du Bayern.] Après une belle séquence de passe à 10, l’arbitre met fin à ce match, mais n’a pas le pouvoir d’arrêter les autres. Alors tous les regards se braquent sur les smartphones, scrutant un but de Paphos ou de Benfica qui pourrait éteindre les espoirs marseillais. Pafos aura la décence de s’abstenir, pas les joueurs de Mourinho. 23h04 : Trubin s’élève dans les airs, et fait retomber l’OM plus bas que terre.

🚨 Il est là : le classement final de la saison régulière de Ligue des champions ⬇️ Le PSG et Monaco se qualifient pour les barrages et pourraient s'y affronter, l'OM termine aux portes des barrages 💔#UCL pic.twitter.com/DQ7KBVFWLi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Bruges (4-3-3) : Mignolet – Sabbe (Siquet, 86e), Ordoñez (Spileers, 71e), Mechele, Seys – Stanković (Tresoldi, 86e) Onyedika, Vanaken – Forbs, Vermant (Vetlesen, 86e), Diakhon (Tzolis, 69e). Entraîneur : Ivan Leko.

OM (4-2-3-1) : Rulli – Murillo (Aubameyang, 53e), Balerdi, Aguerd, Medina – Kondogbia (O’Riley, 87e), Højbjerg – Greenwood, Traoré (Paixão, 46e), Weah – Gouiri (Nadir, 87e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

