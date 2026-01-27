S’abonner au mag
Les supporters marseillais seront sous surveillance rapprochée à Bruges

AB
Collés-serrés. Voici comment seront certainement les supporters marseillais en déplacement à Bruges ce mercredi pour la dernière journée du premier tour de Ligue des champions. En effet, comme informe L’Équipe, les 1500 spectateurs attendus pour soutenir l’OM devraient être sous étroite surveillance de la part des autorités belges, qui craint de sérieux affrontements avec les ultras brugeois.

En Belgique, la police redoute également la présence de certains ultras de Lille, prêts à en découdre. De fait, les supporters marseillais sont interdits de circulation en centre-ville et en proche périphérie de Bruges le jour du match. Ils devront se rendre à la frontière franco-belge afin d’être escortés jusqu’au stade.

Un vrai spectacle familial.

Ligue des champions : pourquoi l’OM et Monaco ont de grandes chances de se qualifier

AB

