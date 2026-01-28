S’abonner au mag
  • C1
  • J8
  • Bruges-OM (3-0)

Quand le stade de Bruges félicite l’OM pour sa qualification

CG
Quand le stade de Bruges félicite l’OM pour sa qualification

Cruel de chez cruel. Tout le monde pensait que c’était réglé et que l’OM l’avait échappé belle, après s’être ramassé dans les grandes largeurs contre le Club Bruges (3-0), à commencer par le Jan Breydel Stadion.

Le multiplex géant n’était pas encore terminé, notamment le Benfica-Real devenu légendaire, quand l’enceinte belge a diffusé un message plutôt fair-play sur ses écrans géants pour… féliciter Marseille pour sa qualification, comme capturé par les caméras de Canal+ sur place.

Malheureusement pour les Phocéens et pour l’histoire, Trubin a réalisé l’impossible en marquant au bout du temps additionnel et a envoyé l’OM hors de la Ligue des champions dès la phase de groupes.

Et maintenant, cette question : comment s’en remettre ?

Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l’OM

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5j
103
1

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!