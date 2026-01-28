Quand le stade de Bruges félicite l’OM pour sa qualification

Cruel de chez cruel. Tout le monde pensait que c’était réglé et que l’OM l’avait échappé belle, après s’être ramassé dans les grandes largeurs contre le Club Bruges (3-0), à commencer par le Jan Breydel Stadion.

Le multiplex géant n’était pas encore terminé, notamment le Benfica-Real devenu légendaire, quand l’enceinte belge a diffusé un message plutôt fair-play sur ses écrans géants pour… féliciter Marseille pour sa qualification, comme capturé par les caméras de Canal+ sur place.

Le message affiché sur le tableau d'affichage à Bruges... juste avant le but de Benfica qui élimine l'OM 😶#BRUOM | #UCL pic.twitter.com/tDwbmKQbRg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

Malheureusement pour les Phocéens et pour l’histoire, Trubin a réalisé l’impossible en marquant au bout du temps additionnel et a envoyé l’OM hors de la Ligue des champions dès la phase de groupes.

Et maintenant, cette question : comment s’en remettre ?

Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l’OM