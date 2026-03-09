S’abonner au mag
Une crack brésilienne débarque à l’OL Lyonnes

Alerte pépite. L’OL Lyonnes a annoncé ce lundi avoir recruté Giovanna Waksman, grand espoir brésilien au milieu de terrain âgée de 16 ans. L’internationale U17 brésilienne s’est engagée avec le club rhodanien jusqu’en 2028.

Talent précoce

L’OL a annoncé la nouvelle via un communiqué. Avec une enfance passée au Brésil, à Rio de Janeiro, où elle évolue au milieu des garçons, c’est du côté des États-Unis qu’elle a poursuivi sa formation, dans l’équipe de football du FC Florida Prep, avec laquelle elle est élue joueuse de l’année lors de la saison 2024-2025. Ses performances remarquées lui ont permis de voir les portes des entraînements de Washington Spirit s’ouvrir à elle. La franchise américaine appartenant à Michele Kang, la signature de son premier contrat professionnel chez les Fenottes apparaît ainsi comme une suite de parcours logique.

Cadre de la sélection brésilienne U17, elle a notamment remporté la Copa América de cette catégorie d’âge en 2024 avec les Auriverdes en étant élue meilleure joueuse du tournoi. Reste à savoir quand elle sera apte à jouer, puisque la Brésilienne est pour le moment blessée. Le club assure mettre « tout en œuvre pour l’accompagner jusqu’à son retour sur les terrains dans les prochains mois ».

Affaire à suivre.

