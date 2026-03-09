- France
- OL Lyonnes
Une crack brésilienne débarque à l’OL Lyonnes
Alerte pépite. L’OL Lyonnes a annoncé ce lundi avoir recruté Giovanna Waksman, grand espoir brésilien au milieu de terrain âgée de 16 ans. L’internationale U17 brésilienne s’est engagée avec le club rhodanien jusqu’en 2028.
Craque 💎😃 pic.twitter.com/4M5Ca40Xzx— OL Lyonnes (@ol__lyonnes) March 9, 2026
Talent précoce
L’OL a annoncé la nouvelle via un communiqué. Avec une enfance passée au Brésil, à Rio de Janeiro, où elle évolue au milieu des garçons, c’est du côté des États-Unis qu’elle a poursuivi sa formation, dans l’équipe de football du FC Florida Prep, avec laquelle elle est élue joueuse de l’année lors de la saison 2024-2025. Ses performances remarquées lui ont permis de voir les portes des entraînements de Washington Spirit s’ouvrir à elle. La franchise américaine appartenant à Michele Kang, la signature de son premier contrat professionnel chez les Fenottes apparaît ainsi comme une suite de parcours logique.
Cadre de la sélection brésilienne U17, elle a notamment remporté la Copa América de cette catégorie d’âge en 2024 avec les Auriverdes en étant élue meilleure joueuse du tournoi. Reste à savoir quand elle sera apte à jouer, puisque la Brésilienne est pour le moment blessée. Le club assure mettre « tout en œuvre pour l’accompagner jusqu’à son retour sur les terrains dans les prochains mois ».
