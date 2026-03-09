Joan Laporta répond à Xavi en le dézinguant

Messi ? Mais non. Alors que Xavi accuse Joan Laporta d’avoir empêché Lionel Messi de rentrer au bercail, l’actuel président barcelonais a tenu à lui répondre en pleine campagne pour se faire réélire. On peut dire que le gaillard n’y est pas allé de main morte au sujet de l’ancien joueur et coach blaugrana en comparant ses résultats à ceux de Hansi Flick, selon les dires du Mundo Deportivo.

« Quand je vois ces déclarations de Xavi, je pense à Hansi Flick, commente le dirigeant catalan. Quand on est président, on doit prendre des décisions très difficiles. Et j’ai dû prendre une décision très difficile. Avec Xavi, nous continuions à perdre, et avec Flick, nous commencions à gagner. Avec les mêmes joueurs, Xavi perdait et Flick gagnait. »

La théorie complotiste de Laporta

Après cette comparaison des plus rationnelles, Laporta a commencé à sortir les violons, répondant notamment aux déclarations de Xavi dans lesquelles il explique avoir été manipulé. « Je suis navré qu’il se soit laissé instrumentaliser, déplore le bonhomme aux tempes grisonnantes. Je suis blessé qu’il ait utilisé cette tactique, qu’il s’en soit pris à quelqu’un de mon entourage pour me nuire. Je le regrette profondément, car Alejandro Echevarría et Rafa Yuste ont été parmi ceux qui l’ont le plus défendu. »

Mais ce n’est pas tout, car le sexagénaire en a remis une couche : « Derrière tout cela, Xavi est manipulé, et je crois comprendre que Víctor Font est derrière tout ça, essayant de salir la réputation des gens depuis son ordinateur, tout comme il profite d’un complice qui répand mensonges et contrevérités. C’est une méthode que je n’apprécie pas, tout comme les supporters du Barça. » Allez, on vous le donne en mille : Victor Font est aussi candidat pour obtenir la présidence du FC Barcelone le 15 mars prochain.

La vérité si je mens !, spin-off.

