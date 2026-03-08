L’équipe de France va devoir patienter pour connaître la dernière équipe de son groupe. Avec la fermeture de son espace aérien à cause de la guerre en cours au Moyen-Orient, l’Irak a demandé le report de son barrage intercontinental prévu à Monterrey au Mexique le 31 mars prochain. L’Irak doit y affronter le vainqueur de la rencontre entre la Bolivie et le Suriname.

La moitié des joueurs bloqués à Bagdad

Alors que la plupart des joueurs des Lions de Mésopotamie sont bloqués à Bagdad, le sélectionneur Graham Arnold est de son côté coincé à Dubaï. Selon le Guardian, la Fédération irakienne a été informée par Iraqi Airways que l’espace aérien irakien restera fermé « au moins quatre semaines ». Cette situation a poussé l’Irak a demandé le report de ce barrage.

Le média britannique indique que la proposition faite par la FIFA aux membres de l’équipe coincés en Irak de faire un voyage de 25 heures pour rejoindre la Turquie a été refusée. Une solution risquée puisqu’il faudrait que les Irakiens passent par le nord du pays, particulièrement touché par des drones iraniens, et le sélectionneur des Lions de la Mésopotamie ne veut pas faire prendre ce risque à ses joueurs. En outre, plusieurs joueurs et membres du staff technique irakiens n’ont toujours pas reçu leur visa pour le Mexique ou les États-Unis, où ils avaient prévu d’organiser un stage d’entraînement à Houston.

Alors qu’il suffirait que Gianni Infantino dise à son meilleur ami de tout arrêter.

Le barrage de l’Irak pour la qualif au Mondial 2026 menacé ?