S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Irak-Émirats (2-1)

La folle qualification de l’Irak pour les barrages de la Coupe du monde

LB
La folle qualification de l’Irak pour les barrages de la Coupe du monde

Personne ne voulait aller en prolongation.

Le Mondial 2022 a souvent été un référentiel pour les temps additionnels à rallonge, mais ce match retour du cinquième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du monde 2026 entre l’Irak et les Émirats arabes unis va entrer dans les livres d’histoire. Alors que les deux formations n’étaient pas parvenues à se départager à Abu Dhabi (1-1), Amir Al-Ammari est venu libérer les Lions de Mésopotamie grâce à un penalty transformé au bout de 17 minutes de temps additionnel. Un but et une victoire synonymes de qualifications pour les barrages.

Les Irakiens rejoignent donc la République démocratique du Congo, la Nouvelle-Calédonie et la Bolivie, en attendant que la zone CONCACAF rende son verdict. Les Irakiens n’ont pas disputé de Coupe du monde depuis l’édition 1986 qui se déroulait au Mexique. Quarante ans plus tard, les Lions de la Mésopotamie pourraient refouler les pelouses mexicaines, mais pour cela, il faudra aller au bout des barrages.

American dream.

La Palestine bat l’Irak à la toute dernière seconde !

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!