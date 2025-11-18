La folle qualification de l’Irak pour les barrages de la Coupe du monde

Personne ne voulait aller en prolongation.

Le Mondial 2022 a souvent été un référentiel pour les temps additionnels à rallonge, mais ce match retour du cinquième tour des qualifications asiatiques pour la Coupe du monde 2026 entre l’Irak et les Émirats arabes unis va entrer dans les livres d’histoire. Alors que les deux formations n’étaient pas parvenues à se départager à Abu Dhabi (1-1), Amir Al-Ammari est venu libérer les Lions de Mésopotamie grâce à un penalty transformé au bout de 17 minutes de temps additionnel. Un but et une victoire synonymes de qualifications pour les barrages.

Les Irakiens rejoignent donc la République démocratique du Congo, la Nouvelle-Calédonie et la Bolivie, en attendant que la zone CONCACAF rende son verdict. Les Irakiens n’ont pas disputé de Coupe du monde depuis l’édition 1986 qui se déroulait au Mexique. Quarante ans plus tard, les Lions de la Mésopotamie pourraient refouler les pelouses mexicaines, mais pour cela, il faudra aller au bout des barrages.

American dream.

