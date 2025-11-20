S’abonner au mag
On connaît les affiches des barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde

Six prétendants pour deux tickets gagnants.

Ce jeudi, le tirage des barrages intercontinentaux pour les dernières places pour le prochain Mondial a rendu son verdict, en direct de Zurich. Si la République démocratique du Congo et l’Irak sont déjà assurés de disputer les finales de ces barrages grâce à leur classement FIFA favorable, leurs potentiels adversaires sont enfin connus.

Seul survivant des barrages de la zone Afrique, la RDC (CAF) affrontera le vainqueur de la rencontre entre la Nouvelle-Calédonie (OFC) et la Jamaïque (CONCACAF), pendant que la Bolivie (CONMEBOL) et le Suriname (CONCACAF) batailleront pour une place en finale face à l’Irak (AFC).

Rendez-vous au printemps mexicain

Cette dernière étape avant le grand bain estival se déroulera en mars prochain du côté du Mexique, pays hôte de la compétition. Les villes de Guadalajara et Monterrey ont été choisies comme théâtre de ce « Final 6 », dont les demi-finales se joueront donc le 26 mars, avant les deux finales cinq jours plus tard, le 31 mars.

Plus qu’une poignée de minutes pour écrire l’histoire.

La qualif de Curaçao provoque une démission

KM

