Le secrétaire général de la CAF dans la tourmente

Parallèlement à la CAN, la CAF fait à nouveau la une pour de mauvaises raisons

Comme le rapporte le Guardian, de nouvelles accusations secouent la CAF. Le secrétaire général de la confédération, Veron Mosengo-Omba, aurait ignoré une recommandation du comité de gouvernance lors de la nomination du président de la fédération gabonaise, Pierre-Alain Mounguengui, au comité exécutif de la CAF. Selon cette recommandation, Mounguengui n’aurait pas été éligible à un poste au sein du comité exécutif.

Des motivations stratégiques du côté de Mosengo-Omba

En toile de fond, le président de la fédération gabonaise est accusé de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour faire la lumière sur des accusations de violences sexuelles envers de jeunes joueurs au sein de sa fédération nationale et pour traduire les responsables en justice. Il est même soupçonné d’avoir tenté d’étouffer le scandale et d’en minimiser l’ampleur.

Au cours du processus de sélection pour l’entrée au sein du comité exécutif de la CAF, composé de 24 membres, le comité de gouvernance aurait, au vu de ces accusations, recommandé de solliciter un avis juridique indépendant sur l’éligibilité de Mounguengui. Cette recommandation aurait toutefois été ignorée par le secrétaire général Mosengo-Omba. Le Guardian indique que Mosengo-Omba aurait agi de la sorte afin de s’assurer la loyauté d’un allié d’Afrique centrale au sein de cet organe clé.

House of cards, ça marche aussi à la sauce de la CAF.

Tu sais que t'as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...