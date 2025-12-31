S’abonner au mag
  • CAN 2025

Le secrétaire général de la CAF dans la tourmente

JE
Le secrétaire général de la CAF dans la tourmente

Parallèlement à la CAN, la CAF fait à nouveau la une pour de mauvaises raisons

Comme le rapporte le Guardian, de nouvelles accusations secouent la CAF. Le secrétaire général de la confédération, Veron Mosengo-Omba, aurait ignoré une recommandation du comité de gouvernance lors de la nomination du président de la fédération gabonaise, Pierre-Alain Mounguengui, au comité exécutif de la CAF. Selon cette recommandation, Mounguengui n’aurait pas été éligible à un poste au sein du comité exécutif.

Des motivations stratégiques du côté de Mosengo-Omba

En toile de fond, le président de la fédération gabonaise est accusé de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour faire la lumière sur des accusations de violences sexuelles envers de jeunes joueurs au sein de sa fédération nationale et pour traduire les responsables en justice. Il est même soupçonné d’avoir tenté d’étouffer le scandale et d’en minimiser l’ampleur.

Au cours du processus de sélection pour l’entrée au sein du comité exécutif de la CAF, composé de 24 membres, le comité de gouvernance aurait, au vu de ces accusations, recommandé de solliciter un avis juridique indépendant sur l’éligibilité de Mounguengui. Cette recommandation aurait toutefois été ignorée par le secrétaire général Mosengo-Omba. Le Guardian indique que Mosengo-Omba aurait agi de la sorte afin de s’assurer la loyauté d’un allié d’Afrique centrale au sein de cet organe clé.

House of cards, ça marche aussi à la sauce de la CAF.

Tu sais que t'as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
129
72

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!