Manchester City va pouvoir compter sur le retour de son Ballon d'or

Le retour du retour du retour.

Le joueur clé de Manchester City, Rodrigo Hernández Cascante, fait son retour. Le milieu de terrain de 29 ans était absent depuis plus de deux mois en raison d’une blessure à la cuisse et n’avait disputé qu’une seule minute lors d’un match contre Bournemouth, entré en fin de rencontre.

Un renfort précieux dans la course au titre

Il est désormais à la disposition de Pep Guardiola pour le match de jeudi contre Sunderland. L’entraîneur l’a annoncé ce mercredi lors de la conférence de presse du club : « Rodri est de retour. Peut-être qu’il jouera quelques minutes. J’ai vraiment hâte. »

Le moment du retour de Rodri ne pourrait pas être mieux choisi. Une victoire à Sunderland permettrait aux Citizens de rester au contact du leader Arsenal. Dimanche, le choc de la reprise face à Chelsea attend déjà l’équipe. Le retour de Jérémy Doku pourrait également avoir lieu jeudi, tandis que Manchester City devra encore se passer de John Stones et d’Oscar Bobb.

Les Ballons d’or et l’infirmerie, cette histoire d’amour.

La vraie équipe type de l’année 2025