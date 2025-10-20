Le retour de Rodri encore retardé

Le Ballon dort.

Depuis l’obtention de son Ballon d’or en 2024, Rodrigo Hernández Cascante ne voit plus le bout du tunnel. Revenu d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou en juin dernier après une saison 2024-2025 quasi blanche, Rodri a depuis enchaîné… 4 autres blessures (dont 3 au genou…). Sa plus récente est advenue contre Brentford le 5 octobre dernier, avant la trêve internationale. Aux ischio-jambiers, pour varier les plaisirs.

Guardiola prudent

En marge du prochain match de Manchester City contre Villarreal pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions, Pep Guardiola a répondu aux questions des journalistes relatives à l’éventualité d’un retour de son compatriote : « Je ne pense pas que Rodri sera disponible contre Villarreal… et Aston Villa, je ne pense pas non plus. »

Celui qui tient toujours son joueur en très haute estime préfère ne pas prendre le moindre risque, malgré le rôle crucial de son milieu au sein de l’équipe. « Ce n’est pas long, mais c’est musculaire. Il faut être prudent. », préconise-t-il.

Qui vivra la Carabao verra son retour.

Premier League : Haaland et City prennent la tête, triplé de Mateta avec Palace !