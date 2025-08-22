S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Pep Guardiola : « Rodri reste le meilleur joueur du monde »

MBC
Pep Guardiola : « Rodri reste le meilleur joueur du monde »

À la veille du premier choc de la saison de Premier League contre Tottenham, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a indiqué en conférence de presse que Rodri était de retour dans le groupe. La saison dernière, une blessure aux ligaments croisés l’avait éloigné des terrains pendant neuf mois avant qu’il ne soit à nouveau touché, cette fois à l’aine, au Mondial des clubs. Le Ballon d’or 2024 avait fait un très bref retour contre Bournemouth en fin de saison dernière, mais avait dû digérer quelques pépins durant la préparation.

Une réintégration progressive

Pour les prochaines rencontres, Guardiola compte réintégrer progressivement Rodri dans son onze de départ afin d’éviter toute rechute. « Il redeviendra régulier avec l’entraînement et les matchs, semaine après semaine, et ensuite tout ira bien. Jusqu’à présent, il reste le meilleur joueur du monde. » Dans des propos rapportés par la BBC, le Catalan a aussi ajouté que Phil Foden sera aussi présent dans le groupe des SkyBlues pour la réception de Tottenham.

Pep Guardiola peut respirer.

MBC

