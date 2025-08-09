S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Les pépins continuent pour Rodri

JB
Les pépins continuent pour Rodri

Quand reverra-t-on le Ballon d’or au meilleur de ses capacités ?

Rodri vit un petit calvaire depuis près d’un an. Victime d’une rupture des ligaments croisés en septembre 2024, le milieu de terrain a raté quasiment toute la saison de Premier League (sept minutes contre Bournemouth, le 20 mai lors de la 37e journée)… et il s’est de nouveau pété en juillet, pendant la Coupe du monde des clubs, cette fois-ci au niveau de l’aine.

Rodri ne fait pas partie du groupe pour « l’Anglo Palermitan Trophy », samedi soir sur la pelouse de Palerme, et il ne sera pas non plus prêt à aligner 90 minutes dans une semaine face à Wolverhampton, en ouverture de la saison. En réalité, l’international espagnol ne devrait pas être à 100% avant la fenêtre internationale de début septembre, selon coach Guardiola.

« L’important, c’est qu’il ne souffre pas »

« Rodri va mieux, a déclaré Pep vendredi. Mais vous le savez, il s’est gravement blessé lors du dernier match contre Al-Hilal (en huitièmes de finale du Mondial des clubs, NDLR). Ces cinq-six dernières semaines, il s’est entraîné. Espérons que cette fois-ci, pendant la trêve internationale, et après la trêve internationale, il sera vraiment en pleine forme, et qu’il pourra alors jouer quelques minutes lors de ces matchs. Mais l’important, c’est qu’il ne souffre pas. Nous ne voulons pas qu’il revienne blessé. Nous essayons désespérément d’éviter cela. Mais il s’est entraîné mardi dernier, il a participé à deux séances d’entraînement avec nous, et c’est une bonne chose. »

Bref, l’Espagnol n’est pas encore sorti de l’auberge.

Grealish : la chasse aux papillons dans le ventre

JB

