  • Real Madrid-Manchester City (1-2)

Les notes de Real Madrid-Manchester City

Par Clément Gavard

Rayan Cherki n’a pas fait de coup du foulard, Erling Haaland a marqué et Antonio Rüdiger a fait n’importe quoi... C’était ça, Real Madrid-Manchester City.

Manchester City

Erling Haaland

C’est vraiment pénible, cette mode des joueurs qui ne célèbrent pas contre leur futur club !

Rayan Cherki

Olalalala, la passe intérieur du pied de dingue à la 38e minute. Un artiste, un vrai !

Jeremy Doku

On a tous crié « Ohhhhhhhhhhh » quand il a déposé Rodrygo sur son dribble. Le prince du quartier.

Nico O'Reilly

Il a vu la rumeur disant que la Premier League allait interdire les glissades sur les genoux en guise de célébration de but. On le rassure, c’était faux, il peut continuer.

Bernardo Silva

Le tacle de salopard pour prendre sa biscotte et ne pas se taper un voyage au fin fond de la Norvège au mois de janvier. Prenez-en de la graine pour vos absences à la piscine en EPS.

Real Madrid

Antonio Rüdiger

Pitié, invitez l’Allemagne au tournoi des VI nations et permettez-lui de réaliser son rêve.

Alvaro Carreras

Le nom d’un méchant qu’on aime retrouver régulièrement dans Tintin. C’est toi, Rastapopoulos ?

Rodrygo

281 jours qu’il n’avait plus marqué pour le Real Madrid. Ça permet toujours de garder espoir après avoir mangé la feuille au gymnase le mercredi midi avec les collègues.

Vinícius Júnior

Le meilleur moment de son match, ça reste la célébration de penalty dès la 1re minute.

Xabi Alonso

Attention à bien rester à jeun pour les analyses d’urine à la première heure demain matin.

 

 

Kylian Mbappé

C’est juste génial de permettre à ces jeunes fans d’assister à ce genre de choc au plus près du terrain.

