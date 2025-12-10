C’est une première : une femme accède à la présidence d’un club de Bundesliga

S’abonner au mag
CDB
Une nouvelle ligne dans un CV bien rempli.

Ce mercredi, le RasenBallsport Leipzig a officialisé la nomination de Tatjana Haenni au poste de présidente du club. À 59 ans, l’ancienne joueuse suisse (23 sélections avec la Nati) devient donc la première femme à prendre la direction d’un club professionnel en Allemagne.

« Nous sommes convaincus que son arrivée apportera un nouvel élan et une vision renouvelée », a annoncé l’actuel président Oliver Mintzlaff dans un communiqué. La passation de pouvoir se fera le 1er janvier, et la nouvelle arrivée permettra « d’aborder l’avenir avec sérénité et de répondre aux exigences croissantes. »

Leipzig s’affirme comme un incontournable

Depuis sa retraite sportive en 1998, Haenni a évolué à de nombreux postes. Présidente de la section féminine du FC Zürich, employée de l’UEFA et de la FIFA en tant que responsable du football féminin, notamment de l’organisation des Coupes du monde féminines de 2011 et 2015… Depuis 2023, elle occupait le poste de directrice sportive de la NWSL, la ligne américaine de football féminin.

Actuel deuxième de Bundesliga après sa large victoire face à l’Eintracht Franfort (6-0), le RB Leipzig s’affirme de plus en plus comme un club majeur en Allemagne. Si le club a souvent été conspué depuis sa création en 2009 par le groupe Red Bull, son image évolue positivement outre-Rhin, où il est devenu un exemple de formation et de trading.

Pas assez pour concurrencer le Bayern Munich jusqu’à présent.

Dortmund dit déjà Auf Wiedersehen à la Coupe, un record de Bellingham battu

CDB

