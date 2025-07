Luka Jović pour 63 millions au Real, Randal Kolo Muani pour 95 au PSG, Omar Marmoush pour 75 à City et bientôt Ekitike autour de 90 à Liverpool : oui, Francfort sait vendre. Une technique ancestrale qui pourrait bien se perpétuer dans le futur. On a trouvé les dix prochains éléments que les Allemands vont refourguer autour de 100 millions d’euros à des pigeons. Attention aux gros noms.

→ Elye Wahi

30, 27, 26… Les montants de transfert d’Elye Wahi descendent au fil des saisons. Coup de bol pour lui, il est français et a été acheté par Francfort, l’hiver dernier. À la Ekitike, il revit loin des tacles de Modibo Sagnan et du marquage de Gautier Lloris. 45 buts, un trophée de Golden Boy plus tard, direction le Real Madrid, désireux de préparer la transition avec Kylian Mbappé. 93 millions, prix d’ami.

→ Arnaud Kalimuendo

Joueur exceptionnellement exceptionnel à Rennes, l’éternel international espoir sait se montrer efficace sur le front de l’attaque bretonne. Suffisamment en tout cas pour décider l’Eintracht d’en faire son nouveau Kaiser. Une saison et une petite vingtaine de buts plus tard, Kali séduit BlueCo qui épluche 99 patates pour renforcer sa légion offensive à Chelsea. Et c’est ainsi qu’on retrouvera dans quelques années Arnaud du côté de Strasbourg, pour relancer sa carrière.

→ Georges Mikautadze

Le roi Georges au pays des empereurs. Jeune, talentueux et finisseur, le Géorgien a tout ce que les clubs recherchent. Un nom, une célébration déjà mythique et un club en besoin de liquidités, Mikautadze débarque à Francfort. Quatre ans et une flopée de buts dans des angles impossibles plus tard, vient l’heure de passer à la caisse. Pour frapper un grand coup après son retour annoncé en Ligue 1 pour 2030, Bordeaux et Gérard Lopez décident de placer intelligemment leur argent. Gégé finit par craquer, en déboursant 97 millions pour le Géorgien, obligeant le club à déposer le bilan la saison suivante.

→ Michy Batshuayi

Un Grantatakan peut en cacher un autre. Baladé dans tous les coins de l’Europe, le petit Michy sait être mis en valeur par son agent ou par ses clubs, au choix. Dix clubs à 31 ans, le Belge souhaite franchir la barre des 11 dans les prochaines années. Après trois pions en onze rencontres, l’ancien Marseillais rejoint Botafogo pour 92 millions d’euros, malgré sa valeur marchande de quatre millions d’euros. Une négociation made in Textor sans doute.

→ François Bayrou

Une cure d’austérité en France peut-être, mais les Allemands roulent sur l’or. Après un exercice de Premier ministre qui devrait s’achever lors de la prochaine trêve internationale, François Bayrou rejoint librement Francfort en tant que conseiller du président. Du très très lourd sur le papier. Dette multipliée, un discours comparant les enfants à des poireaux, des jours de repos supprimés malgré un budget illimité, François sait y faire en management. Nostalgique, avec en tête de construire ce fameux Burger King, Pau décide de le rapatrier pour 100 patates.

→ Remco Evenepoel

Champion du monde de cyclisme, champion olympique et idolâtré par Eden Hazard, Remco Evenepoel a le sport dans la peau. Un brin de seum belge quand il est filmé en pleine défaillance et hop, le revoilà ni une ni deux dans le monde du football, son premier amour. Grand amateur de sommets, le petit Cannibale pourrait rapidement titiller les hauteurs avec Francfort. Pour être ensuite envoyé en Arabie saoudite pour un joli chèque à neuf chiffres. Au moins, là-bas, Patrick Lefevere ne le fera plus chier avec ses performances.

→ Kazuyoshi Miura

58 ans, et même pas peur du danger allemand. Deux ans chez les Aigles, et voilà que Kazuyoshi décide de faire une nouvelle fois ses valises, pour la France cette fois. En 2027, il aura 60 ans et va bien être obligé de trouver un pays où le départ à la retraite ne se fait pas avant plusieurs années. En grand manque d’expérience offensif et à la recherche de la perle rare, Nantes le prend pour 103 millions. Élisabeth Borne avait vraiment pensé à tout.

→ Randal Kolo Muani

Eh bah pourquoi pas ? Après avoir revendu l’ancien Nantais 95 millions au PSG, Francfort pourrait bien chiper à nouveau Kolo Muani en 2028, à la fin de son contrat. Un coup permettant aux Allemands de venir concurrencer le grand Bayern Munich de Vincent Kompany. Qui, lassé par les performances surréalistes de Kolo Muani en terrain germain, claque 98 millions. On n’appelle pas Francfort « la Cité des Banques » pour rien.

→ Noa Mupemba

Formé à Laval comme un certain Sehrou Guirassy ou Nordi Mukiele, Noa Mupemba vient de finir meilleur buteur du groupe B de N2 lors de son prêt à Avranches. Un style à la Kolo Muani, combinant puissance, finition et vitesse et le tour est joué pour Laval qui le refourgue à Francfort pour quelques millions. La Premier League n’est jamais insensible à ce genre de profil et cela pourrait permettre à Sunderland de continuer sa collection de Français, après trois saisons pleines de Noa Mupemba en Allemagne. On n’est jamais trop prudent, et ça vaut le coup pour un joueur qui a claqué un triplé contre Bordeaux. Made in Mayenne.

→ Justin Bridou

Parce qu’on est fan des saucisses à Francfort, il va falloir une figure forte pour relever le club de sa défaite face à l’Olympique lyonnais de l’an passé en Ligue Europa. Aucun doute, Justin Bridou est l’homme de la situation pour ce poste de responsable sponsor. Une moustache digne de Rudi Völler, un béret à la Lev Yachine, le retraité est là pour effrayer la Bundesliga avec ses partenariats plus loufoques les uns que les autres. Ça n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd du côté de Wrexham qui cherche une nouvelle égérie après sa montée en Premier League. L’homme est tout trouvé. 102 millions, deux ou trois saucissons, et voilà le nouveau sponsor des Gallois pour cette première saison dans l’élite. De rien, c’est cadeau.

Ils auraient pu être cités :

Nassim Akrour, Jean-Mattéo Bahoya, Jonas Vingegaard, François-Xavier Bellamy, un canapé convertible Alinea, le trophée de la Coupe du monde des clubs, Alexandre Lacazette, Bridge Ndilu, Ola Toivonen, Jean-Christophe Bahebeck, Hugo Ekitike, Youssef El-Arabi, Louis Mafouta, Erling Haaland, Dario Benedetto.

