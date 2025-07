Comment le football français peut-il participer à l’effort budgétaire ?

→ En nationalisant les clubs

Faire le choix (courageux) de s’inspirer du défunt modèle allemand de l’Est ou soviétique, c’est avoir le courage de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. D’une part, parce que cela impliquerait en amont de renationaliser un paquet de secteurs : imaginez Auxerre représenter un syndicat agricole, Lens, le conglomérat des mines (dont la réouverture créerait un paquet d’emplois au passage), Marseille le transport maritime ou encore Strasbourg l’industrie brassicole.

D’autre part, en devenant de simples salariés desdites entreprises (dont les recettes atterriraient directement dans les caisses de l’État), les joueurs verraient leurs émoluments drastiquement baisser. Ce qui comporterait deux avantages : le premier étant de réduire une masse salariale globalement trop élevée en Ligue 1 et le second, de faire la nique à une expression populaire selon laquelle « c’est quand même pas normal d’être payé des millions juste pour taper dans une baballe ! » Dernier argument et non des moindres : la corrélation entre les succès du Paris Saint-Germain et son statut de club-État n’est plus à démontrer. CQFD.

→ En instaurant un huis clos généralisé

Alors que l’on se plaint sans cesse des coûts faramineux liés aux mesures de sécurité déployées les jours de matchs, interdire au public de se rendre au stade semble relever de l’évidence même. Tout d’abord, parce que ces salauds d’ultras assoiffés de bière et de violence ne pourront plus se mettre sur la gueule et effrayer les braves gens, tandis qu’en restant cantonnées dans leurs casernes, les forces de l’ordre éviteront de commettre des bavures qui envoient des supporters à l’hôpital et participent à creuser le trou de la sécu. De même, le nombre de comparutions immédiates diminuera suffisamment pour désengorger les tribunaux. Win-win !

Enfin, qui dit obligation de suivre son équipe depuis son salon dit obligation de souscrire un abonnement à Ligue 1+, ce qui suppute une manne financière non négligeable pour l’État en fin de saison. De toute façon, la Coupe du monde des clubs nous a démontré que vivre le foot en live est un concept de plus en plus obsolète. Autant vivre avec son temps.

→ En disputant des matchs de solidarité

Suggestion phare des mesures d’austérité annoncées par François Bayrou : la suppression pure et simple de deux jours fériés. On pourrait aller encore plus loin en obligeant les acteurs du football français à disputer des matchs de solidarité pour distraire les masses laborieuses après ces journées de labeur supplémentaire. Matchs qui, à l’instar de la « tombola digitale » du Stade brestois, permettraient de générer des fonds à destination d’un corps de métier qui en a grand besoin. Imaginez un Metz-Angers pour l’Éducation nationale ou un Nice-Lyon pour l’hôpital public. Si les Français sont aussi patriotes qu’ils le prétendent, ils n’hésiteront pas une seconde à soutenir cette généreuse initiative.

→ En ne remplaçant plus les départs

Autre grande mesure annoncée par le Premier ministre : « une règle de non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois partant à la retraite pour les années qui viennent. » Le football pourrait aller encore plus loin en ne remplaçant pas un départ sur trois, qu’il s’agisse d’une retraite ou d’un transfert sortant. En plus de permettre de réaliser un paquet d’économies dans bon nombre de cas, cela obligerait les clubs à faire monter en équipe première des joueurs de leur centre de formation (en les payant comme des stagiaires jusqu’à leur majorité, cela va de soi). Ainsi progressivement débarrassés de la concurrence de gros noms clinquants et coûteux, ces jeunes loups pourront se faire les dents dans un championnat qui méritera enfin son surnom de Ligue des talents, avant d’empiler les titres avec les équipes nationales espoir, olympique et A. L’occasion rêvée de vérifier que la théorie du ruissellement n’est pas une vaste fumisterie.

