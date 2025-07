La LFP acte le lancement de la chaîne de la Ligue 1 et dévoile son tarif

Ceci est encore une révolution.

Ce mardi, le collège des présidents de Ligue 1, le comité de supervision de LFP Media et le conseil d’administration de la LFP « ont adopté à l’unanimité un projet stratégique majeur : la création d’une plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1, gérée et pilotée par LFP Media », a annoncé l’instance dans un communiqué.

Une offre à 14,99 euros par mois

La chaîne 100% Ligain va donc devenir une réalité dès la saison à venir, après l’échec DAZN et des feuilletons interminables autour des droits TV du championnat de France. « Plus immersive et portée par l’ensemble des clubs de Ligue 1, la plateforme diffusera dès la reprise du championnat le 15 août les dix plus belles affiches de la saison, huit matchs en direct en exclusivité chaque journée du vendredi au dimanche, accompagnés d’un grand magazine disponible, proposé en clair, le dimanche soir », détaille la LFP.

Comme la saison dernière, Bein Sports va conserver une rencontre par journée, ce qui ne permettra pas à cette nouvelle plateforme de diffuser l’intégralité des matchs de la saison. Celle-ci s’inscrit « dans une démarche populaire et accessible », continue la Ligue, qui a déjà annoncé une offre à 14,99 euros par mois avec engagement. Une conférence de presse pour présenter cette nouveauté se tiendra le 10 juillet prochain.

Une nouvelle aventure toujours sans Canal+, a priori.

