  • En partenariat avec Canal Plus

Les notes de Loups Garous : épisode 7

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas

Il n’y a plus qu’un seul loup-garou, mais ça suffit pour faire paniquer tout un village. Sébastien, Isabelle et les autres arriveront-ils à découvrir quel nom se cache derrière la carte rouge ? En attendant, place aux notes.

Jean-Baptiste2-1-scaled

Jean-Baptiste

 « C’est la première attaque frontale, je suis presque flatté.Tu te fourres le doigt dans l’œil jusqu’au talon dans l’accusation que t’as vis-à-vis de moi. » Il s’est inspiré des plus grands mafieux de l’histoire du cinéma pour ses dialogues. Le Parrain du village.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pauline2-scaled

Pauline

Ça se saurait si elle était statisticienne. Elle a peut-être trop écouté cet adage : « L’équipe qui va recevoir aura peut-être l’avantage à domicile de jouer à la maison. » Opta peut garder Jean et ne pas compter sur elle.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Yoan2-1-scaled

Yoan

La sorcière pouvait le sauver, mais Yoan a attendu. Comme Pierre Laigle, Sabri Lamouchi et Nicolas Anelka. Cécile et Aimé Jaquet, même combat.

Note de la rédaction Non noté
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jennifer2-1-scaled

Jennifer

Elle, tu l’envoies sur une île déserte, elle revient en paquebot fabriqué par ses soins. Heureusement pour le suspense qu’elle fait Loups Garous et pas Koh-Lanta.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Isabelle2-scaled

Isabelle

La capitaine n’a pas le droit de participer au jeu. Du coup, elle est aussi désœuvrée qu’une cadre sup’ quand elle voit la neige le matin. Foutu verglas. 

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Amelie2-scaled

Amélie

Elle a enfin le droit de jouer, à trois épisodes de la fin. L’OL de Pierre Sage.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sebastien1-scaled

Sébastien

« Qui pense que le loup est là ? » is the new « et ton kink, c’est quoi ? »

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cecile2-scaled

Cécile

Même si elle est villageoise, on n’arrive pas à lui faire confiance, c’est plus fort que nous, désolé.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mister-v-je-suis-un-bandeur-des-maillots-de-mls

Mister V

Le meilleur détective de la West Coast de Thiercelieux.

Note de la rédaction 10 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

1297170_3_AR_HD_LOUPSGAROUS_10-09-57-11

Les maisons de Thiercelieux

Les lits simples, après 18 ans chez les parents et 3 ans de Crous, c’est terminé normalement. 

Note de la rédaction Confortable
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

