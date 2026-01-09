- En partenariat avec Canal Plus
Les notes de Loups Garous : épisode 7
Il n’y a plus qu’un seul loup-garou, mais ça suffit pour faire paniquer tout un village. Sébastien, Isabelle et les autres arriveront-ils à découvrir quel nom se cache derrière la carte rouge ? En attendant, place aux notes.
Jean-Baptiste
« C’est la première attaque frontale, je suis presque flatté.Tu te fourres le doigt dans l’œil jusqu’au talon dans l’accusation que t’as vis-à-vis de moi. » Il s’est inspiré des plus grands mafieux de l’histoire du cinéma pour ses dialogues. Le Parrain du village.
0 note(s)
Pauline
Ça se saurait si elle était statisticienne. Elle a peut-être trop écouté cet adage : « L’équipe qui va recevoir aura peut-être l’avantage à domicile de jouer à la maison. » Opta peut garder Jean et ne pas compter sur elle.
0 note(s)
Yoan
La sorcière pouvait le sauver, mais Yoan a attendu. Comme Pierre Laigle, Sabri Lamouchi et Nicolas Anelka. Cécile et Aimé Jaquet, même combat.
0 note(s)
Jennifer
Elle, tu l’envoies sur une île déserte, elle revient en paquebot fabriqué par ses soins. Heureusement pour le suspense qu’elle fait Loups Garous et pas Koh-Lanta.
0 note(s)
Isabelle
La capitaine n’a pas le droit de participer au jeu. Du coup, elle est aussi désœuvrée qu’une cadre sup’ quand elle voit la neige le matin. Foutu verglas.
0 note(s)
Amélie
Elle a enfin le droit de jouer, à trois épisodes de la fin. L’OL de Pierre Sage.
0 note(s)
Sébastien
« Qui pense que le loup est là ? » is the new « et ton kink, c’est quoi ? »
0 note(s)
Cécile
Même si elle est villageoise, on n’arrive pas à lui faire confiance, c’est plus fort que nous, désolé.
0 note(s)
Mister V
Le meilleur détective de la West Coast de Thiercelieux.
0 note(s)
Les maisons de Thiercelieux
Les lits simples, après 18 ans chez les parents et 3 ans de Crous, c’est terminé normalement.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas