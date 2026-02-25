S’abonner au mag
  • International
  • Mondial 2026

Mondial 2026 : « Tout va bien » au Mexique, selon Gianni Infantino

Mondial 2026 : « Tout va bien » au Mexique, selon Gianni Infantino

En visite dans une ville du nord de la Colombie, le président de la FIFA Gianni Infantino est revenu ce mardi sur les violences qui ont émaillé le Mexique après la mort du narcotrafiquant Nemesio « El Mencho » Oseguera. « Tout va très bien, tout sera fantastique », a juré le dirigeant helvético-italo-libanais, qui se dit « très tranquille », malgré les craintes de voir ces violences ressurgir sur les supporters en visite à Guadalajara.

Sa brève déclaration rejoint celle de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum qui, la veille, avait résumé son optimisme en deux mots : « aucun risque. »

Quel sera le prochain épisode rocambolesque qui viendra égayer l’attente de la planète foot à quatre mois du début du Mondial ?

