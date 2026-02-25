S’abonner au mag
  Égypte
  Ceramica Cleopatra FC

Un club égyptien rejoue le scénario de la finale de la CAN 2025

JD
Un club égyptien rejoue le scénario de la finale de la CAN 2025

Pape Thiaw influence l'Afrique…

Il n’y avait pas beaucoup d’enjeux dans cette rencontre de la 19e journée de Premier League égyptienne. Le Ceramica Cleopatra, basé à Gizeh et quatrième du classement, déjà qualifié pour la phase finale, recevait ce mardi soir l’Ismaily Sporting Club, bon dernier du tableau et condamné au groupe relégation.

Sur le terrain, la logique est respectée : les locaux ouvrent le score à la troisième minute et dominent l’ensemble du match, bénéficiant même d’un coup de pouce du destin quand, en seconde période, l’arbitre annule un but du Palestinien Khaled Al-Nabris pour une position de hors-jeu.

La roublardise, ça paye

Mais Ismaily ne lâche rien, quitte à utiliser la ruse pour parvenir à ses fins. À une minute de la fin du temps réglementaire, le défenseur Karim Shehata effectue un plongeon assez grotesque dans la surface du Ceramica, mais suffisamment convaincant pour convaincre l’arbitre de dégainer son sifflet : penalty !

Pour les hommes d’Ali Maher, c’en est trop. Ayant probablement encore le souvenir de la révolte sénégalaise face au Maroc en finale de la dernière CAN, ils quittent la pelouse en signe de protestation. Sept longues minutes de palabre avant que la sentence ne soit finalement exécutée par Ali Ahmed Omar qui, contrairement à Brahim Díaz, n’a pas fait dans le détail et a envoyé une lourde frappe qui termine dans le coin droit du but de Mohamed Bassam. Score final : 1-1. Sans conséquence, donc.

<iframe loading="lazy" title="أهداف مباراة | سيراميكا كليوباترا 1-1 الإسماعيلي | الدوري المصري 2025/2026" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eOQRApCEUEQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Le plus fou dans tout ça ? Le Sud-Africain du Ceramica Fagrie Lakay a lui aussi manqué un penalty… à la 90e+16 ! Totalement légitime celui-ci, mais bizarrement absent du résumé de la rencontre.

JD

