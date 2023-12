Le raté de la saison vient d’Égypte

Même le commentateur a crié « goal »…

À l’occasion du match pour la troisième place de Supercoupe d’Égypte entre les Pyramids et la Ceramica Cleopatra disputé ce jeudi soir, Ahmed Yasser Rayan s’est distingué de la pire des manières. Lancé dans la profondeur à l’heure de jeu, et alors que le score est encore vierge, l’attaquant profite d’une mésentente en le gardien adverse et son défenseur pour filer seul au but. Avant de placer le ballon sur le poteau. Pour ne rien arranger, son équipe s’est évidemment inclinée (score final 1-1, 5-4 aux tirs-au-but). Le trophée a, quant à lui, été soulevé par Al Ahly, vainqueur du Future FC en finale (4-2).

من أغرب الفرص في التاريخ! المرمى خالٍ تماماً ولكن أحمد ياسر ريان يسدد في القائم#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز #كأس_السوبر_المصري pic.twitter.com/sZhQdRiOPh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

Il aurait pu être candidat au top des meilleurs cadeaux du football.

