Revivez France-Égypte (3-1)

THE END ! LA FRANCE EST EN FINALE DES JEUX OLYMPIQUES !

La peur de l'ouverture du score égyptienne a laissé place au soulagement puis à l'euphorie. Les Bleuets se qualifient au bout des prolongations et rejoignent l'Espagne pour une finale qui accouchera d'un nouveau classique entre ces deux nations, un mois après la demi-finale de l'Euro. Ce sera vendredi soir au Parc des princes. Thierry Henry et ses joueurs ne sont plus qu'à une marche du graal, mais la médaille est assurée quoi qu'il arrive !

Merci à tous d'avoir suivi ce live sur Sofoot.com, on a beaucoup sué, mais on y est ! RDV vendredi pour la finale, et dès demain pour la suite des JO. Prenez soin de vous, et allez les bleus. La bise.